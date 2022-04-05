Президент утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации мартовского послания

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ об утверждении общенационального плана "О мерах по реализации послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документом предполагается законодательно закрепить:
обязанность президента прекратить членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;
запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора;
исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;
упразднение права президента снимать с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Также по закону из партии должны выйти председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и Конституционного совета. Акимам и их заместителям также запрещено занимать должности в филиалах политических партий.
Также планируется:
пересмотреть порядок формирования и ряд функций сената, в частности сократить президентскую квоту с 15 до 10 депутатов;
упростить процедуры регистрации политических партий;
принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе;
разработать проекты конституционных законов "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" и "О прокуратуре";
пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы;
соблюдать закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан";
расширить категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей;
внедрить онлайн-трансляцию конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию подробных, аргументированных разъяснений по их итогам;
образовать новые области;
оптимизировать аппараты акимов областей и городов республиканского значения;
предотвратить дефицит и рост цен на продовольствие и др.
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