Президент утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации мартовского послания

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ об утверждении общенационального плана "О мерах по реализации послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.



Документом предполагается законодательно закрепить:



обязанность президента прекратить членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора;

исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

упразднение права президента снимать с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.



Также по закону из партии должны выйти председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и Конституционного совета. Акимам и их заместителям также запрещено занимать должности в филиалах политических партий.



Также планируется:

пересмотреть порядок формирования и ряд функций сената, в частности сократить президентскую квоту с 15 до 10 депутатов;

упростить процедуры регистрации политических партий;

принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе;

разработать проекты конституционных законов "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" и "О прокуратуре";

пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы;

соблюдать закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан";

расширить категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей;

внедрить онлайн-трансляцию конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию подробных, аргументированных разъяснений по их итогам;

образовать новые области;

оптимизировать аппараты акимов областей и городов республиканского значения;

предотвратить дефицит и рост цен на продовольствие и др.



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