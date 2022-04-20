Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент Восточно-Казахстанской области вынес уведомление ряду торговых рынков Усть-Каменогорска и Семипалатинска о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения конкурентного законодательства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В действиях торговых рынков ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный" (Усть-Каменогорск), ТОО "ЖАНА-БАЗАР", ТОО "TMT Company", ТОО "Мереке" (Семей) усмотрены признаки нарушений конкурентного законодательства, выразившихся в ущемлении законных прав субъектов рынка или неопределенного круга потребителей", - сообщили в АЗРК.
Антимонопольный департамент направил уведомления в адрес данных рынков с требованием в течение 30 календарных дней устранить нарушения законодательства в области защиты конкуренции и привести деятельность в соответствие с правилами организации деятельности торговых рынков.