В МИД РК сделали заявление по итогам сессии Комиссии ООН по разоружению

Фото: МЭ РК

КЫЗЫЛОРДА. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля состоялась рабочая поездка представителей Министерства энергетики РК в Кызылординскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках поездки представители Министерства энергетики РК и акимата Кызылординской области посетили Кызылординскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического комплекса, был совершен обход станции, сообщает пресс-служба МЭ РК.

После обхода станции состоялось совещание по вопросам текущего состояния ТЭЦ и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием представителей энергетических предприятий области. Также в рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы по строительству новой парогазовой установки с электрической мощностью 240 МВт и замене существующих газотурбинных установок на КОГТЭС.

Вместе с тем был заслушан доклад руководителя региональной электросетевой компании о текущей деятельности компании, в том числе проведенных объемах капитальных и текущих ремонтов, а также был обсужден ряд проблемных вопросов, включая повышение заработной платы работникам.

По итогам совещания даны соответствующим государственным органам конкретные поручения по решению ряда текущих вопросов и выполнению ранее поставленных задач.