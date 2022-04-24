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В МИД РК сделали заявление по итогам сессии Комиссии ООН по разоружению

23.04.2022, 10:08 31716
В МИД РК сделали заявление по итогам сессии Комиссии ООН по разоружению
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Министерство иностранных дел Казахстана приветствует результаты возобновленной после трехлетнего перерыва сессии Комиссии ООН по разоружению, состоявшейся 4 - 21 апреля в Нью-Йорке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Государства - члены ООН продемонстрировали позитивный настрой по продвижению вопросов ядерного разоружения и нераспространения, практической реализации транспарентности и мер укрепления доверия с целью предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в тексте заявления.

 
Делегация Казахстана инициировала включение в итоговый документ комиссии положений о минимизации угрозы разработки новых видов ядерного оружия, ограничении возможности модернизации имеющихся ядерных арсеналов, положение о важности поддержки жертв ядерных испытаний.
 
Казахстан последовательно выступает за использование космического пространства исключительно в мирных целях и разработку норм ответственного поведения в космосе.
 

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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

24.04.2022, 09:32 2071
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи! Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.
 

Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил глава государства.

 

Представители Минэнерго РК посетили Кызылординскую ТЭЦ

23.04.2022, 19:50 17481
Представители Минэнерго РК посетили Кызылординскую ТЭЦ
Фото: МЭ РК
КЫЗЫЛОРДА. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля состоялась рабочая поездка представителей Министерства энергетики РК в Кызылординскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках поездки представители Министерства энергетики РК и акимата Кызылординской области посетили Кызылординскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического комплекса, был совершен обход станции, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
После обхода станции состоялось совещание по вопросам текущего состояния ТЭЦ и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием представителей энергетических предприятий области. Также в рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы по строительству новой парогазовой установки с электрической мощностью 240 МВт и замене существующих газотурбинных установок на КОГТЭС.
 
Вместе с тем был заслушан доклад руководителя региональной электросетевой компании о текущей деятельности компании, в том числе проведенных объемах капитальных и текущих ремонтов, а также был обсужден ряд проблемных вопросов, включая повышение заработной платы работникам.
 
По итогам совещания даны соответствующим государственным органам конкретные поручения по решению ряда текущих вопросов и выполнению ранее поставленных задач.
 
Ранее глава Минэнерго ознакомился с состоянием тепловых сетей и ТЭЦ-5 Кентау.
 

Глава Минэнерго ознакомился с состоянием тепловых сетей и ТЭЦ-5 Кентау

23.04.2022, 17:29 24036
ТУРКЕСТАН. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова в Туркестанскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе поездки представители Министерства энергетики РК, акимата Туркестанской области посетили ТЭЦ-5 Кентау и ознакомились с текущим состоянием теплоцентрали, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В ходе встречи с населением Туркестанской области глава профильного ведомства Болат Акчулаков рассказал о высокой изношенности Кентауской ТЭЦ, которая является единственным источником тепловой энергии в городе.
 
Максимальное потребление тепловой энергии города составляет 109 Гкал/ч, в том числе:
 
  • многоквартирные жилые дома - 46 Гкал/ч (43%);
  • социальные, коммерческие объекты и прочее в количестве 24 Гкал/ч (22%);
  • частный сектор - 39 Гкал/ч (36%).
 
Кентауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1952 году, износ основного оборудования ТЭЦ-5 достиг 100%.
 
Из-за убыточного тарифа, который не покрывает расходы на производство и передачу тепловой энергии, местным исполнительным органом из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для подготовки к отопительному сезону. Однако выделяемые средства покрывают текущие ремонты оборудования электростанции и тепловых сетей.
 
Для подготовки ТЭЦ-5 и тепловых сетей к отопительному сезону 2021-2022 гг. из местного и областного бюджетов было выделено 1,9 млрд тенге, из которых 1,2 млрд тенге - на приобретение угля, а на ремонт оборудования ТЭЦ-5 и тепловых сетей было выделено всего 757 млн тенге при необходимых 3 млрд 180 млн тенге.
 
Недостаточность финансирования ремонтов и модернизации тепловых сетей привела к увеличению износа тепловых сетей на 9% за последние 4 года, с 47% до 56%.
 
По итогам встречи глава ведомства озвучил ряд конкретных поручений по всем проблемным вопросам ТЭЦ-5 и особо обратил внимание руководителей ГКП "Кентау сервис" на необходимость обеспечения нормативным запасом топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона. 
 

В целях стабильного теплоснабжения Кентау акимату города необходимо принять решение по перспективам развития теплоснабжения города", - заключил министр. 

 
Ранее акиматом Кентау был предложен альтернативный вариант развития системы теплоснабжения города - путем перевода действующих потребителей с ТЭЦ на автономное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов в многоэтажных жилых домах. Предварительная стоимость альтернативного проекта составляла 24,2 млрд тенге.
 

Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржане Момышулы

23.04.2022, 17:16 24696
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в битве за Москву.
 
В рамках презентации патриотического проекта, нацеленного на увековечение подвига тружеников тыла, Российское историческое общество выступило с предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" населенным пунктам Казахстана, внесшим неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли одиннадцать городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.
 

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится значимое мероприятие, подтверждающее наш неуклонный курс на сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими дедами и прадедами. Проект "Города трудовой доблести", созданный в России, может найти достойное продолжение в Казахстане. Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал "арсеналом фронта", снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов", - сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

 
Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1 200 000 человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.
 
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.
 
Более 700 тысяч человек были мобилизованы в промышленность. Из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. За все это время тружениками тыла было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.
 

Вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента

23.04.2022, 14:35 26786
Вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба главы правительства, за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства РК от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО. После критики президента в ЗКО с проверкой приехал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 
Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.
 
В разные годы работал в различных коммерческих структурах:
 
с 2001 по 2004 годы - начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;
 
с 2004 по 2005 годы - советник премьер-министра;
 
с 2005 по 2006 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций;
 
с февраля 2006 по май 2006 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
 
в мае 2006 года назначен первым замакима Карагандинской области;
 
с 2009 по 2010 годы - председатель правления социально-предпринимательской корпорации "Сары Арка";
 
с 2010 по 2011 годы - вице-министр индустрии и новых технологий;
 
с 2011 по 2012 годы - министр транспорта и коммуникаций;
 
с 2014 по 2015 годы - председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол";
 
с 2015 по 2016 годы - вице-президент АО "Национальная компания "КТЖ";
 
с 2016 по 2019 годы - вице-министр по инвестициям и развитию;
 
с марта 2019 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.
 

Токаев: поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана

22.04.2022, 19:38 44211
Токаев: поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы", - отметил Президент.

 
Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.
 

По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая Республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.
 

Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов", - сообщил президент.

 
Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.
 

Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные рабочей группой", - заявил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.
 

Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил президент.

 
В завершение глава государства выразил признательность членам рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.
 

Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

 

В Казахстане могут появиться тренажерные и технические центры Boeing

22.04.2022, 18:49 45261
В Казахстане могут появиться тренажерные и технические центры Boeing
Фото: instagram/boeing
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзер, на которой стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Boeing 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Затем Ластаев и Фрейзер обговорили вопросы, касающиеся открытия прямого авиасообщения между РК и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане, сообщает пресс-служба МИИР. 
 
Также стороны договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между РК и США.
 
Исходя из мировой практики в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка 2 - 2,5 млн долларов. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая специалисты Boeing посетят Нур-Султан.
 
Кроме того, участники встречи договорились об организации в Казахстане специальной обучающей программы компании Boeing для молодых талантов в области гражданской авиации.
 

Активнее развивать промышленный потенциал ЗКО поручил премьер-министр РК

22.04.2022, 18:42 43951
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
УРАЛЬСК. 22 АПРЕЛЯ - В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Уральский трансформаторный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По линии господдержки завод получил субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2025" на 3 млрд тенге. В настоящее время производимые предприятием силовые трансформаторы направляются как на внутренний рынок, так и на экспорт, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Премьер-министр ознакомился с работой предприятия, осмотрел выставку продукции отечественных производителей, а также побеседовал с руководителями промышленных предприятий области.
 
Он отметил, что сегодня машиностроение является наиболее динамично развивающейся отраслью, обеспечивающей ежегодный рост в среднем на 18%. В стране действуют порядка 3300 предприятий, на которых работает свыше 115 тысяч человек. Освоен выпуск широкого спектра продукции - от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники. 
 

И все же в отрасли доля импорта намного выше экспорта. В основном это продукция нефтегазового машиностроения. Учитывая специфику западного региона, данное направление имеет огромный потенциал, и акимату надо активно его развивать", - сказал Алихан Смаилов. 

 
По словам главы правительства, еще одним перспективным направлением машиностроения в регионе должна быть электроэнергетика. 
 

Среднегодовой рост потребления электроэнергии последовательно растет, это требует постоянного обновления и модернизации энергетического оборудования, поэтому спрос на продукцию вашего завода будет увеличиваться", - отметил Алихан Смаилов. 

 
При этом премьер-министр добавил, что главой государства поручено оказать поддержку отечественным предприятиям и инвесторам, готовым развивать свой бизнес. 
 
Так, правительством принимаются беспрецедентные меры стимулирования промышленного развития страны: уже в текущем году институтам развития будет направлено более 400 млрд тенге на кредитование эффективных проектов. До 2025 года в отраслях обработки планируется реализовать порядка 450 проектов.
 

При этом по Западно-Казахстанской области заявлено всего 12 проектов. Это говорит о том, что возможности области раскрыты не до конца. Учитывая специфику региона, имеется большой потенциал по развитию нефтегазохимии, горно-металлургического комплекса, стройиндустрии, нефтегазового машиностроения. Руководству области и местному бизнесу необходимо активнее работать, создавать новые производства и расширять действующие, тем самым обеспечивая рабочие места и выпуск новых видов продукции", - подчеркнул глава правительства.

 
Ранее в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
 

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