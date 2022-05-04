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Ербол Назарбаев уволен из Антикоррупционной службы

03.05.2022, 09:00 11346
Ербол Назарбаев уволен из Антикоррупционной службы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с распространяющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее: 26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

 

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Около 75% объемов закупок недропользователей приходится на трех операторов

03.05.2022, 20:33 9431
Около 75% объемов закупок недропользователей приходится на трех операторов
Фото: Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах и инициативах по дальнейшему развитию местного содержания в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тенге. При этом доля местного содержания в данных закупках составила 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго
 
Об этом 3 мая на совещании по реализации комплексного плана "Программы повышения доходов населения до 2025 года" рассказал министр энергетики Болат Акчулаков.
 
За Министерством энергетики РК в рамках комплексного плана закреплены реализация пунктов 10 "Создание новых рабочих мест путем локализации новых производств и технологий, необходимых для нефтегазовой отрасли" и 11 "Создание новых рабочих мест через повышение местного содержания путем стимулирования к проведению проектных работ на крупных нефтегазовых проектах на территории РК".
 
Глава ведомства отметил, что порядка 75% объемов закупок товаров, работ и услуг недропользователей приходится на трех крупных операторов - ТШО, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и NCOC, 13% - на группу компаний фонда "Самрук-Казына" и 12% - на остальных недропользователей.
 
Также в настоящее время имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах на 24,3%. Для достижения указанных целей Министерством энергетики РК реализованы две инициативы.
 
 В 2021 году консорциумами ТШО, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и NCOC создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который приступил к локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана по трем товарным группам (запорная арматура (клапаны), контрольно-измерительные приборы автоматики и электротехническое оборудование).
 
В настоящее время заключено 4 соглашения с международными и отечественными компаниями, выпускающими вышеуказанные виды оборудования, это компании: Honeywell (США), Petrol Valves (Италия), Sigma Solutions (Казахстан), Elektro Serve (Малайзия). Объем инвестиций в указанные проекты составляет 4,9 млрд тенге.
 
Также министр энергетики РК Болат Акчулаков напомнил, что в прошлом году был создан фонд прямых инвестиций развития местного содержания компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Казахстаном, где предусмотрено выделение 248,5 млн долларов для финансирования стартап-проектов, реализуемых на территории Казахстана.
 
Инвестиции фонда будут вкладываться по всем секторам экономики, на первом этапе определены 3 направления: цифровые технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора, а также проекты в области охраны окружающей среды. В настоящее время на рассмотрении наблюдательного совета фонда находятся заявки в сферах IT и цифровых технологий, страховых услуг, агропромышленного комплекса и транспорта.
 
Фонд зарегистрирован на площадке международного финансового центра "Астана". Заявки подаются всеми желающими на онлайн-платформу фонда прямых инвестиций развития местного содержания "Шеврон".
 

Выдача земельных участков в ЗКО: выявлены признаки антиконкурентных действий

03.05.2022, 20:11 9281
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Решением специализированного межрайонного административного суда по ЗКО уведомление антимонопольного департамента региона в отношении антиконкурентных действий СПК "Aqjaiyq" признано законным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В декабре 2021 года антимонопольный департамент по Западно-Казахстанской области выявил признаки нарушения законодательства в деятельности акционерного общества СПК "Aqjaiyq". Было установлено, что АО СПК "Aqjaiyq" предоставляло земельные участки для строительства жилых домов, автозаправок, торговых площадок и т.д., назначение которых противоречит перечню приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденных постановлением правительства РК, сообщает пресс-служба АЗРК.
 
С момента создания СПК в декабре 2019 года всего было выдано 32 участка для реализации совместных инвестиционных проектов, из которых 23 не соответствуют установленному правительством перечню.
 
В действиях СПК "Aqjaiyq" усмотрены признаки антиконкурентных действий в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.
 
На основании выявленных фактов антимонопольным департаментом по ЗКО в адрес АО СПК "Aqjaiyq" направлено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.
 
АО СПК "Aqjaiyq" уведомление обжаловало в специализированном межрайонном административном суде ЗКО (СМАС ЗКО). Решением СМАС ЗКО от 15 апреля 2022 года в удовлетворении иска СПК о признании незаконным и отмене уведомления антимонопольного департамента отказано.
 
Судом вынесены частные определения относительно действий АО СПК "Aqjaiyq" в адрес Министерства сельского хозяйства РК о выявленных нарушениях земельного законодательства и в прокуратуру Западно-Казахстанской области об обнаруженных признаках уголовного правонарушения в действиях должностных лиц местного исполнительного органа при предоставлении земельных участков.
 
На данный момент решение и частные определения СМАС ЗКО в силу не вступили.
 
В конце марта антимонопольный департамент по Жамбылской области в рамках проведения мониторинга деятельности АО "СПК "Тараз" выявил признаки нарушения законодательства в виде незаконного предоставления земельных участков, которые противоречат постановлению правительства РК, а также нарушения антимонопольного законодательства.
 
27 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д. 
 
В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения.
 

Президент подписал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане

03.05.2022, 19:02 11091
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот закон призван регулировать работу Международной тюркской академии на территории Казахстана. В частности, местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в Министерстве иностранных дел нашей страны. Флаги Тюркского совета и государств - членов Тюркского совета также могут быть размещены на ее зданиях и т.д. 
 
В целом соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества тюркоязычных государств. Отметим, что в настоящее время членами академии являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.
 

Президент подписал закон о кибербуллинге

03.05.2022, 19:02 10571
Президент подписал закон о кибербуллинге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев подписал поправки закон о кибербуллинге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации", - сообщает Акорда

 
Напомним, изменения направлены на расширение обязанностей социальных работников, профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий "травля (буллинг)", "онлайн-платформа", "сервис обмена мгновенными сообщениями" и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.
 
Закон вызвал большой общественный резонанс. Когда законопроект находился на рассмотрении в парламенте, сенаторы вернули его на доработку в мажилис, заявив, что Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. По их мнению, решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, должна экспертная группа, а не отдельный госорган.
 

Капшагай официально переименован в Конаев

03.05.2022, 18:45 11476
Капшагай официально переименован в Конаев
Фото: facebook/Акимат города Капшагая
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в город Конаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Конаев", - говорится в тексте указа, опубликованном пресс-службой Акорды

 
В конце марта Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его.
 
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области, разделив регион на две области.
 

Назначена директор телеканала "Хабар 24"

03.05.2022, 16:47 13861
Назначена директор телеканала "Хабар 24"
Фото: facebook/Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Директором телеканала "Хабар 24" назначена известная тележурналистка Айгуль Адилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом написал в Facebook председатель правления АО "Агентство "Хабар" Берик Уали.
 
Айгуль Адилова окончила Алматинскую академию экономики и статистики.
 
Работала на "Первом канале Евразия" и телеканале "Астана ТВ", была ведущей новостей регионального филиала РТРК "Казахстан". 
 
В агентстве "Хабар" работает 7 лет. Занимала должность руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.
 
Победительница нескольких республиканских конкурсов в медиасекторе.
 

Поступить на госслужбу станет легче: президенту доложили о реформах в работе госаппарата

03.05.2022, 16:14 15331
Поступить на госслужбу станет легче: президенту доложили о реформах в работе госаппарата
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев доложил президенту о текущей деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению открытости госслужбы для любого казахстанца. Особое внимание было уделено процессу дебюрократизации деятельности госаппарата", - сообщает Акорда

 
Жазыкбаев также сообщил о реализации программы модернизации информационной системы "Е-кызмет" на 2022-2023 годы. 
 
По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе "Е-кызмет" будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023 году будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации. 
 
Кроме того, Дархан Жазыкбаев рассказал о повышении качества деятельности госслужбы. С 2023 года отбор на нее будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга. 
 
Также с целью сокращения подведомственных организаций предлагается преобразовать АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.
 
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на госслужбу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата.
 

Для военнослужащих срочной службы РК введут кредитные каникулы

03.05.2022, 14:41 15996
Для военнослужащих срочной службы РК введут кредитные каникулы
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Министерство обороны по поручению президента РК прорабатывает ряд инициатив по повышению привлекательности срочной воинской службы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предлагается предоставлять кредитные каникулы военнослужащим на период прохождения срочной службы, льготы семьям солдат при оплате коммунальных услуг. Есть предложения, связанные с предоставлением льгот в образовательном секторе и трудоустройством в госорганы", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

 
Кроме того, по его словам, в рамках реализации проекта "Бесплатное техническое и профессиональное образование" Министерство обороны проводит подготовку военнослужащих срочной службы по 16 специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда: тракторист, сварщик, крановщик, электрик и другим. 
 

Молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки профессий на базе учебных центров ВС и воинских частей", - подчеркнул Камалетдинов.

 
Также в РК принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинский службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих". Документ направлен на улучшение соцпакета военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, регламентацию вопросов прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии.
 
Ранее сообщалось, что правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане.
 

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