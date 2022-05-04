Ербол Назарбаев уволен из Антикоррупционной службы

Фото: Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах и инициативах по дальнейшему развитию местного содержания в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тенге. При этом доля местного содержания в данных закупках составила 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго

Об этом 3 мая на совещании по реализации комплексного плана "Программы повышения доходов населения до 2025 года" рассказал министр энергетики Болат Акчулаков.

За Министерством энергетики РК в рамках комплексного плана закреплены реализация пунктов 10 "Создание новых рабочих мест путем локализации новых производств и технологий, необходимых для нефтегазовой отрасли" и 11 "Создание новых рабочих мест через повышение местного содержания путем стимулирования к проведению проектных работ на крупных нефтегазовых проектах на территории РК".

Глава ведомства отметил, что порядка 75% объемов закупок товаров, работ и услуг недропользователей приходится на трех крупных операторов - ТШО, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и NCOC, 13% - на группу компаний фонда "Самрук-Казына" и 12% - на остальных недропользователей.

Также в настоящее время имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах на 24,3%. Для достижения указанных целей Министерством энергетики РК реализованы две инициативы.

В 2021 году консорциумами ТШО, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и NCOC создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который приступил к локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана по трем товарным группам (запорная арматура (клапаны), контрольно-измерительные приборы автоматики и электротехническое оборудование).

В настоящее время заключено 4 соглашения с международными и отечественными компаниями, выпускающими вышеуказанные виды оборудования, это компании: Honeywell (США), Petrol Valves (Италия), Sigma Solutions (Казахстан), Elektro Serve (Малайзия). Объем инвестиций в указанные проекты составляет 4,9 млрд тенге.

Также министр энергетики РК Болат Акчулаков напомнил, что в прошлом году был создан фонд прямых инвестиций развития местного содержания компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Казахстаном, где предусмотрено выделение 248,5 млн долларов для финансирования стартап-проектов, реализуемых на территории Казахстана.

Инвестиции фонда будут вкладываться по всем секторам экономики, на первом этапе определены 3 направления: цифровые технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора, а также проекты в области охраны окружающей среды. В настоящее время на рассмотрении наблюдательного совета фонда находятся заявки в сферах IT и цифровых технологий, страховых услуг, агропромышленного комплекса и транспорта.

Фонд зарегистрирован на площадке международного финансового центра "Астана". Заявки подаются всеми желающими на онлайн-платформу фонда прямых инвестиций развития местного содержания "Шеврон".