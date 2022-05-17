Бюро нацстатистики представило обновленные данные по численности населения

Фото: пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Численность населения страны на 1 апреля составила 19 178,8 тысячи человек, в том числе городского - 11 419,8 тысячи (59,5%), сельского - 7 759 тысячи (40,5%) человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Естественный прирост населения республики за январь - март 2022 года по сравнению с январем - мартом 2021 года (64,3 тысячи человек) снизился на 10,6% и составил 57,5 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,13 человека, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - март составило 95,6 тысячи человек, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,16 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 38,1 тысячи человек, что на 5,4% больше, чем в январе - марте 2021 года (36,1 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 8,03 умерших на 1000 человек.

За январь - март 2022 года в республике зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) увеличилось на 1,6%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,66 случая на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в первом квартале 2022 года число прибывших в страну составило 4108 человек, число выбывших из страны - 5281 человек, сальдо миграции составило - 1173 человека.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших - 80,8% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Нур-Султан (7523 человека), Алматы (8278 человек) и Шымкент (866 человек).