Токаев и Жапаров обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран

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БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров провели встречу в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.

Президент Казахстана напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Токаев.

В свою очередь Садыр Жапаров высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств, информирует Telegram-канал "Борт№1".

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана.

Напомним, Токаев прибыл в Бишкек по приглашению президента Кыргызстана.



