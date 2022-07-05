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Акиматы районов Алматы будут самостоятельно управлять своими бюджетами

04.07.2022, 17:28 11631
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата и представителями экспертного сообщества аким Алматы ответил на вопрос о процедуре финансирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы планируем, чтобы у районных акиматов появился свой полноценный бюджет. Глава государства поддержал. С 1 января 2023 года мы попробуем. В районы мы передадим текущий ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт, вопросы начисления АСП, дошкольного образования, санитарную обработку и обрезку деревьев, плюс еще несколько пакетов", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев. 

 
По словам акима, в необходимости этого решения он убедился после восьми встреч в восьми районах города - больше половины вопросов находятся в компетенции именно районных акимов. 
 

На своих отчетных встречах они должны докладываться, что у них есть деньги, что отремонтировали, что планируется сделать и т.д.", - сказал Досаев.

 
Он добавил, что сегодня акимы районов ведут активную работу, но у них нет возможностей и полномочий решать текущие вопросы жителей. 
 

Это удивительно, у районных акиматов не предусмотрен бюджет во всех городах республиканского значения, областных центрах", - сказал аким Алматы.

 

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Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям

04.07.2022, 20:54 6911
Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - На полях XII Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи премьер-министр РК отметил, что в этом году наша страна выступает партнером выставки "ИННОПРОМ", в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав наших государств.
 

Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества", - отметил Алихан Смаилов.

 
Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг 24,2 млрд долларов - это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.
 
В текущем году положительная динамика сохраняется - за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив 9,2 млрд долларов.
 

Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал глава правительства РК.

 
Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.
 
Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на 437,8 млн долларов и 9 новых на 3 млрд долларов.
 

Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

 
В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.
 

Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - подчеркнул Мишустин.

 
В ходе встречи главы правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
 

Президент подписал поправки в закон о волонтерстве и благотворительности

04.07.2022, 20:37 7531
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, госзаказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.
 

Глава государства подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

04.07.2022, 19:53 8226
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной целью закона является создание ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.
 
К стрессовым активам относятся 4 группы активов: кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.
 

Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен

04.07.2022, 17:50 10756
Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Президент принял заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашения по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9%, с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.
 
Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 
Бахыт Султанов также отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.
 
По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.
 

В Алматы разработают регламенты на случай ЧС

04.07.2022, 16:48 12196
В Алматы разработают регламенты на случай ЧС
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата, представителями экспертного сообщества рассказал о совершенствовании систем реагирования на ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы эту работу начали на самом деле, у нас будет единая служба 112. До конца года ее в первую очередь запустим. Как раз к ней будут привязаны новые и цифровые регламенты. У нас будут алгоритмы действий, если пропадет интернет, если не сможем добраться до наших смартфонов. Есть такие же инженерные решения, что даже в отсутствие интернета все будет работать. Я вот лично занимался обеспечением наличными деньгами во время январских событий (во время работы председателем Национального банка. - Прим. ред.), вот тогда мы смогли совместно с двумя банками - "Халык" и "Каспи" сделать так, чтобы люди без интернета могли проводить свои транзакции. Приложения работали без интернета", - сообщил Ерболат Досаев.

 
Кроме того, он рассказал о пунктах сбора людей в случае ЧС.
 

Боюсь показать эти места сбора, так как за последние 30 лет человеческая рука вообще и близко не приближалась к ним. Поэтому осенью мы собираемся вынести на рассмотрение вопросы создания инфраструктуры и необходимости подготовки людей. Вопрос на моем личном контроле", - сказал Ерболат Досаев.

 

К сожалению, на этот год мы не успеваем по бюджету, вы видите сами, что при уточнении бюджета мы направляем средства на социальный блок и решение наших исторически сложившихся проблем. По новым программам мы с 2023 года намерены двигаться вперед", - добавил аким.

 

Глава Минобороны проверил состояние подразделений Жаркентского гарнизона

04.07.2022, 12:35 16056
Глава Минобороны проверил состояние подразделений Жаркентского гарнизона
Фото: Минобороны РК
ЖАРКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - В ходе рабочей поездки в Жетысускую область министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков проверил состояние дел подразделений, дислоцированных в городе Жаркенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жаксылыков осмотрел состояние объектов военной инфраструктуры: штаба, полигона, войскового стрельбища, корпусов учебного центра и ознакомился с содержанием жилищного фонда военного городка.
 
Также проверил условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, акцентировав внимание на выполнении мероприятий по реализации национального проекта "Безопасная страна", утвержденного главой государства Касым-Жомартом Токаевым, рассказали в пресс-службе МО РК.
 
По результатам инспекции генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач по содержанию инфраструктуры, обеспечению безопасного хранения боеприпасов, организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности.
 

Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса

04.07.2022, 12:09 16696
Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о проведенной законотворческой работе во второй сессии VII созыва мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Кошанова, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ. 
 
В настоящее, по его словам, время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.
 
Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней палаты парламента, в том числе о создании общественной палаты.
 
Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта "Жер аманаты" осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.
 

Совместно с правительством партией реализуется проект "Ауыл аманаты". Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек", - проинформировали в Акорде.

 
Председатель мажилиса также доложил об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ате 23-24 июня.
 

Обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованный рост цен на СЗПТ поручил Тугжанов

04.07.2022, 11:49 15156
Обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованный рост цен на СЗПТ поручил Тугжанов
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Состоялось совещание по вопросам усиления риска анализа и прогнозной деятельности государственных органов, сообщает пресс-службе премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению", - заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. 

 
В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства - разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. 
 
Также заместитель премьер-министра отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен. 
 
По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи: 
 
  • не допускать образования задолженности по выплате заработной платы;  
  • на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли; 
  • в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль; 
  • усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения. 
 
Ранее сообщалось, что депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге. 
 

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