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В правительстве обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК

06.07.2022, 13:32 12496
В правительстве обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В среду, 6 июля, в правительстве Республики Казахстан провели оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти, сообщает пресс-служба правительства.
 
По итогам обсуждения главой правительства дан ряд соответствующих поручений.
 
Как сообщалось ранее, приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК.
 

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Президент высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ

07.07.2022, 12:26 1446
Президент высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В ходе совещания с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости масштабной модернизации АО НК "Казакстан темір жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.
 

Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей", - сказал он. 

 
Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании "Казакстан темір жолы". 
 

Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны", - заявил глава государства.

 

Токаев дал поручения по развитию транспортно-транзитного потенциала страны

07.07.2022, 12:17 1861
Токаев дал поручения по развитию транспортно-транзитного потенциала страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее геополитическая ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. 
 
В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок. 
 
По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Мактаарал - Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы. 
 
Особое внимание в выступлении президент уделил развитию морских перевозок. 
 

Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", - подчеркнул глава государства. 

 
Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти. 
 

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - отметил президент. 

 
Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе - Кандыагаш - Макат, Атырау - Астрахань, Алматы - Караганда и Талдыкорган - Усть-Каменогорск). 
 
Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний. 
 

Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов", - подчеркнул глава государства. 

 
Кроме того, правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.

Токаев высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ. 
 

Назначен вице-министр здравоохранения

07.07.2022, 10:50 3856
Назначен вице-министр здравоохранения
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Бейбут Есенбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, об этом сообщает пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в  Караганде.
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.
 
В 2009-2011 годы - эксперт в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.
 
В 2011-2013 годы - эксперт; главный эксперт; руководитель управления в департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.
 
В 2013-2017 годы руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.
 
В 2017-2020 годы - директор департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
 
С сентября 2020 года являлся директором департамента развития электронного здравоохранения РК.
 

Назначен вице-министр финансов РК

07.07.2022, 10:00 5021
Назначен вице-министр финансов РК
Фото: primeminister.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Биржанов назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.
 
Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ имени М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.
 
В 1999-2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО.
 
В 2004-2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.
 
С марта по ноябрь 2014 года - эксперт отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годы - директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО "Республиканский центр "Казимпэкс".
 
2017-2021 годы - служил в органах национальной безопасности.
 
С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК.
 

Антикор расследует факты применения недозволенных методов следствия по делу экс-главы Комитета фармации Ларисы Пак

07.07.2022, 09:04 5741
Антикор расследует факты применения недозволенных методов следствия по делу экс-главы Комитета фармации Ларисы Пак
Фото: facebook/larisa.yunboyevna.pak
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак, сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 2017 по 2018 годы следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое впоследствии прекращено за отсутствием состава преступления. 6 июля 2019 года подозреваемая по делу Пак Л.Ю. скончалась. 7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления", - сообщил Арман Тлеукенов.

 
По его словам, расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред", - отметил официальный представитель Антикора.


 

В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ

05.07.2022, 21:54 18366
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Состязания посвящены 30-летию Совета министров обороны государств - участников стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В играх принимают участие более 250 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 

Спортивные соревнования среди военнослужащих имеют большое значение для развития сотрудничества между армиями наших государств. В ходе игр воины не только совершенствуют свое мастерство, но и обмениваются опытом в организации физической подготовки и спорта, а посредством личного общения укрепляют дружеские отношения между военнослужащими разных стран. Пусть в честной и бескомпромиссной борьбе победит сильнейший", - напутствовал военных спортсменов командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

 
К организации игр привлечены судьи национальной категории по военно-прикладным видам спорта, начальники физической подготовки частей и учреждений Вооруженных сил Казахстана, преподаватели профильных кафедр военных вузов. Для проведения состязаний подготовлены спортивные залы, стадион ЦСК МО, учебный полигон "Илийский", биатлонный комплекс "Алатау" и другие спортивные объекты.
 

Мы сформировали квалифицированную судейскую бригаду. Все спортивные объекты и сооружения готовы к началу соревнований. Судьи, медицинский и технический персонал подготовлены. Остается пожелать спортсменам настойчивости в достижении цели, стойкости духа и ярких побед", - проинформировала начальник спортивного комитета Центрального спортивного клуба Министерства обороны олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина.

 
В программе международных игр военных спортсменов: армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, военизированный кросс, офицерское троеборье и гиревое двоеборье.
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, состоящие на действительной военной службе в вооруженных силах государств - участников СНГ. Предыдущие военно-спортивные игры стран Содружества проходили в России и Кыргызстане.
 

Токаев дал ряд поручений министру обороны, направленных на повышение обороноспособности страны

05.07.2022, 13:06 23331
Токаев дал ряд поручений министру обороны, направленных на повышение обороноспособности страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии 2022 года.
 
Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.
 
Министр обороны отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.
 
В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.
 

Токаеву доложили о совершенствовании избирательной системы РК

05.07.2022, 12:07 23691
Токаеву доложили о совершенствовании избирательной системы РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Президент Казахстана принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума, а также о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходах к профессионализации избирательных органов Казахстана, сообщает Акорда.
 

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