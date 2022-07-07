В правительстве обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике, сообщает пресс-служба Акорды.

По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее геополитическая ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек.

В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Мактаарал - Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Особое внимание в выступлении президент уделил развитию морских перевозок.

Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", - подчеркнул глава государства.

Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - отметил президент.

Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе - Кандыагаш - Макат, Атырау - Астрахань, Алматы - Караганда и Талдыкорган - Усть-Каменогорск).

Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний.

Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.



