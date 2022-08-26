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Первое после депутатских каникул совместное заседание палат парламента пройдет 1 сентября

25.08.2022, 12:39 16201
Первое после депутатских каникул совместное заседание палат парламента пройдет 1 сентября
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане", - сообщает пресс-служба мажилиса.

 

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Токаев выступит с посланием народу Казахстана 1 сентября

26.08.2022, 10:37 2876
Токаев выступит с посланием народу Казахстана 1 сентября
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Основная часть послания главы государства будет посвящена социально-экономическому развитию страны, информирует пресс-служба Акорды.

Напомним, председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
 

Тугжанов - система образования должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения

25.08.2022, 19:55 10576
Тугжанов - система образования должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов принял участие в пленарном заседании форума науки и высшего образования "Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своей речи Тугжанов отметил, что высшее образование и наука являются двигателем технологического, индустриального и экономического развития страны. Вице-премьер остановился на задачах, которые стоят сегодня перед новым Министерством науки и высшего образования, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Согласно поручению главы государства, Министерство образования и науки разделено на два ведомства. Основной целью этой меры является усиление координации научной деятельности и совершенствование работы организаций науки и высшего образования, а также координация формирования и реализация всех научно-технических программ и исследований в увязке со стратегическими программами развития отраслей и потребности экономики", - сказал Ералы Тугжанов.

 
Он также озвучил, что глава государства поручил рассмотреть вопрос о поэтапной передаче научных учреждений и высших учебных заведений отраслевых государственных органов в ведение Министерства науки и высшего образования. Это необходимо для формирования единой государственной политики в сфере науки.
 
Заместитель премьер-министра дал ряд поручений отраслевым государственным органам, НИИ и вузам. В частности, увеличить долю представителей МНВО в совете директоров отраслевых вузов и НИИ, обязательное согласование кандидатуры руководителей вузов и НИИ с МНВО, обеспечить единый доступ к лабораторной и научной базе НИИ и вузов для ученых страны, а также обязательное проведение аудита научных организаций на эффективность реализуемых проектов.
 

Ключевым принципом развития науки будет повышение ее вклада в социально-экономическое развитие страны. Научные разработки в технических направлениях должны быть вовлечены в экономический оборот и стать ключевым фактором повышения добавленной стоимости. Для полноценной коммерциализации научных разработок необходима инфраструктура, не только для научных исследований, но также нужно развивать инфраструктуру для проведения опытно-конструкторских и технологических работ, а также инновационную экосистему в целом. Это технологические инкубаторы, технопарки, акселераторы, венчурные фонды", - отметил в своем выступлении заместитель премьер-министра.

 
Ералы Тугжанов подчеркнул, что система подготовки кадров должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения. 
 

Переход к модели опережающей подготовки кадров кардинально меняет критерий и требования к разработке образовательных программ. Данная работа легла в основу программы повышения доходов населения. Такое решение необходимо масштабировать на все регионы и отрасли. Это мы поддерживаем и считаем целесообразным предусмотреть данную меру в концепции развития образования до 2026 года", - сказал Ералы Тугжанов.

 
Также заместитель премьер-министра РК подчеркнул, что, по оценкам международных экспертов, развитие современной промышленности четвертого уровня на 68% зависит от качественного человеческого капитала, на 16% - от инфраструктуры и только на 12% - от сырья. Именно поэтому в век развитых информационных технологий необходимо взращивать конкурентоспособных специалистов. 
 
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о ключевых приоритетах и задачах развития отечественной науки и высшего образования. 
 

Мы будем предлагать системные решения. Первое - дифференцировать гранты. Мы увеличиваем количество грантов. По сравнению с прошлым годом количество грантов возросло на 19% и в следующем году также будет увеличено. В этом году выделено 88 тысяч грантов", - сказал Саясат Нурбек.

 
По его словам, отечественная наука должна ориентироваться на решение повседневных отраслевых, региональных проблемных вопросов. 
 
 "Глава государства поручил нам повысить статус Национальной академии наук. В настоящее время при правительстве создана специальная рабочая группа. Сегодня на форуме обсудили вопросы функционирования науки и прикладной науки в университете. Наша цель - перевести вузы на исследовательскую модель", - сказал Саясат Нурбек.
 

Казахстан победил в очередном конкурсе АрМИ 2022

25.08.2022, 17:03 13146
Казахстан победил в очередном конкурсе АрМИ 2022
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстанские военнослужащие заняли первое место в интеллектуально-профессиональном состязании "Воин мира" на Армейских международных играх, передает KAZAHSTAN TODAY.
 

В армянском Дилижане казахстанская команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой, опередив своих оппонентов из Армении, Беларуси и России, завоевала золотые медали соревнования", - сообщает Минобороны РК

 
Судьба первого места конкурса решилась на заключительном этапе "Ратник". Казахстанские военнослужащие уверенно победили в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, рядовой Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании, и успешно выполнили упражнения по огневой подготовке. Победа на данном этапе позволила казахстанской команде взойти на высшую ступень пьедестала конкурса. Второе место в общекомандном зачете заняли военнослужащие России, замкнули тройку призеров представители Беларуси.
 
Завершились состязания военных моряков в Азербайджанской Республике в конкурсе "Кубок моря". Казахстанская команда по итогам всех этапов заняла второе место. Первое место поделили военнослужащие Азербайджана и России.
 
В Кабардино-Балкарии продолжается конкурс "Эльбрусское кольцо". В упорном соперничестве после выполнения упражнений казахстанские военнослужащие занимают третье место, совсем немного уступая воинам из России и Узбекистана. Четвертое и пятое место занимают команды Китая и Индии. Окончательные итоги конкурса будут подведены после заключительного состязания, в ходе которого командам предстоит восхождение на Эльбрус.
 

В подмосковном Алабино казахстанские танкисты остановились в шаге от финала "Танкового биатлона". Полуфинальная эстафета проходила в напряженной обстановке и в условиях высочайшей конкуренции. В ходе гонки лидеры менялись несколько раз. К сожалению, команда Казахстана на финише уступила команде Китая и не прошла в финал, который пройдет в день закрытия Армейских международных игр", - сообщили в оборонном ведомстве.


Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022. Победителей конкурсов наградили в Казахстане. 
 

Смаилов примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС по вопросам общего рынка газа

25.08.2022, 10:37 17976
ЧОЛПОН-АТА. 25 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. 
 
В пресс-службе правительства сообщили, что также в рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра РК с главами правительств Кыргызстана и России.
 
Напомним, в мероприятии примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также главы правительств приглашенных государств. 
 

Токаев возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана

24.08.2022, 20:59 36206
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Находящийся с визитом в Баку президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.
 

В Акмолинской области выбрали лучшего сельского акима

24.08.2022, 19:44 38061
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 АВГУСТА - В Акмолинской области завершен региональный этап республиканского конкурса "Лучший сельский аким", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цель конкурса - выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие сельских населенных пунктов, сообщает управление внутренней политики региона.
 
24 августа в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области участники регионального этапа конкурса защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.
 
По мнению членов региональной комиссии, состоящей из представителей неправительственных организаций, общественников и СМИ, все представленные проекты были достойны внимания и реализации, так как они ориентированы на удовлетворение потребностей сельского населения.
 

Сельский аким - это человек, который напрямую взаимодействует с населением, и важным компонентом его деятельности являются повышение благосостояния граждан, а также своевременное принятие решений по актуальным вопросам", - отметил руководитель областного департамента Думан Абилев.

 
Решением конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов победителем регионального этапа признана аким села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимова, которой теперь предстоит участие в республиканском этапе.
 
Проект Сауле Саухимовой предусматривает формирование волонтерского движения "Современное село" из числа государственных служащих, индивидуальных предпринимателей, жителей села и других добровольцев. Целью волонтерского движения является создание комфортных условий жизни в селе, улучшение облика и экологической среды, воспитание патриотического сознания.
 
Победитель республиканского этапа будет определен до 20 октября 2022 года.
 

Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку

24.08.2022, 19:18 38901
Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев выступил перед журналистами по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность за приглашение посетить Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды
 

Сегодня мы провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов. Как правильно было отмечено президентом Азербайджана, каких-либо проблем, препятствий не увидели. Напротив, выразили обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов, будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке", - сказал глава государства.

 
Он также отметил, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. 
 

И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело.
 

Сегодня состоялась презентация нашего дара. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули. Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества - это реальный шаг вперед", - добавил президент РК.

 
Глава государства отметил, что между странами налажен доверительный политический диалог, государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств. 
 

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также отметил, что по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в 3 раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. 
 

Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", - отметил президент РК.

 
Он также добавил, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что способствует еще большему сближению. 
 

Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех. Кроме того, мы договорились о том, что будут осуществляться обмены культурных деятелей и делегаций между нашими странами. Мы признательны за то, что в городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом Первого всесоюзного съезда тюркологов в 1926 году именно здесь - в городе Баку. Этот факт вновь говорит о том, что между нашими странами и народами всегда были очень тесные связи. Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана особо отметил сельскохозяйственную сферу. 
 

Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана - плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились", - отметил глава государства.

 
Президент Казахстана оценил итоги своего визита как весьма успешные. Он также выразил признательность прежде всего президенту Азербайджана Ильхаму Гейдар оглу Алиеву, а также правительству за очень плодотворную работу в сторону углубления сотрудничества.
 

Что касается Казахстана, то с нашей стороны каких-либо препятствий не будет, мы будем работать очень продуктивно. Мы совершенно обоснованно говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами. Слово "стратегический" ко многому обязывает, сюда нужно вкладывать конкретный смысл, конкретное содержание, над этим мы должны поработать. У меня сохраняется очень большой оптимизм в отношении будущего нашего сотрудничества. Еще раз благодарю за гостеприимство и создание необходимых условий для работы", - сказал президент Казахстана.

 

Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий

24.08.2022, 17:50 39061
Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района, сообщает пресс-служба Антикора.
 
Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО "БН Экотехнология" не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению.
 
В связи с чем на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя 19 августа акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 000 га земли.
 
Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336,0 млн тенге.
 

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