В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Первое после депутатских каникул совместное заседание палат парламента пройдет 1 сентября
25.08.2022, 12:39 16201
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Токаев выступит с посланием народу Казахстана 1 сентября
26.08.2022, 10:37 2876
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основная часть послания главы государства будет посвящена социально-экономическому развитию страны, информирует пресс-служба Акорды.
Напомним, председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
Тугжанов - система образования должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения
25.08.2022, 19:55 10576
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов принял участие в пленарном заседании форума науки и высшего образования "Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своей речи Тугжанов отметил, что высшее образование и наука являются двигателем технологического, индустриального и экономического развития страны. Вице-премьер остановился на задачах, которые стоят сегодня перед новым Министерством науки и высшего образования, сообщает пресс-служба главы правительства.
Согласно поручению главы государства, Министерство образования и науки разделено на два ведомства. Основной целью этой меры является усиление координации научной деятельности и совершенствование работы организаций науки и высшего образования, а также координация формирования и реализация всех научно-технических программ и исследований в увязке со стратегическими программами развития отраслей и потребности экономики", - сказал Ералы Тугжанов.
Он также озвучил, что глава государства поручил рассмотреть вопрос о поэтапной передаче научных учреждений и высших учебных заведений отраслевых государственных органов в ведение Министерства науки и высшего образования. Это необходимо для формирования единой государственной политики в сфере науки.
Заместитель премьер-министра дал ряд поручений отраслевым государственным органам, НИИ и вузам. В частности, увеличить долю представителей МНВО в совете директоров отраслевых вузов и НИИ, обязательное согласование кандидатуры руководителей вузов и НИИ с МНВО, обеспечить единый доступ к лабораторной и научной базе НИИ и вузов для ученых страны, а также обязательное проведение аудита научных организаций на эффективность реализуемых проектов.
Ключевым принципом развития науки будет повышение ее вклада в социально-экономическое развитие страны. Научные разработки в технических направлениях должны быть вовлечены в экономический оборот и стать ключевым фактором повышения добавленной стоимости. Для полноценной коммерциализации научных разработок необходима инфраструктура, не только для научных исследований, но также нужно развивать инфраструктуру для проведения опытно-конструкторских и технологических работ, а также инновационную экосистему в целом. Это технологические инкубаторы, технопарки, акселераторы, венчурные фонды", - отметил в своем выступлении заместитель премьер-министра.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что система подготовки кадров должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения.
Переход к модели опережающей подготовки кадров кардинально меняет критерий и требования к разработке образовательных программ. Данная работа легла в основу программы повышения доходов населения. Такое решение необходимо масштабировать на все регионы и отрасли. Это мы поддерживаем и считаем целесообразным предусмотреть данную меру в концепции развития образования до 2026 года", - сказал Ералы Тугжанов.
Также заместитель премьер-министра РК подчеркнул, что, по оценкам международных экспертов, развитие современной промышленности четвертого уровня на 68% зависит от качественного человеческого капитала, на 16% - от инфраструктуры и только на 12% - от сырья. Именно поэтому в век развитых информационных технологий необходимо взращивать конкурентоспособных специалистов.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о ключевых приоритетах и задачах развития отечественной науки и высшего образования.
Мы будем предлагать системные решения. Первое - дифференцировать гранты. Мы увеличиваем количество грантов. По сравнению с прошлым годом количество грантов возросло на 19% и в следующем году также будет увеличено. В этом году выделено 88 тысяч грантов", - сказал Саясат Нурбек.
По его словам, отечественная наука должна ориентироваться на решение повседневных отраслевых, региональных проблемных вопросов.
"Глава государства поручил нам повысить статус Национальной академии наук. В настоящее время при правительстве создана специальная рабочая группа. Сегодня на форуме обсудили вопросы функционирования науки и прикладной науки в университете. Наша цель - перевести вузы на исследовательскую модель", - сказал Саясат Нурбек.
Казахстан победил в очередном конкурсе АрМИ 2022
25.08.2022, 17:03 13146
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстанские военнослужащие заняли первое место в интеллектуально-профессиональном состязании "Воин мира" на Армейских международных играх, передает KAZAHSTAN TODAY.
В армянском Дилижане казахстанская команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой, опередив своих оппонентов из Армении, Беларуси и России, завоевала золотые медали соревнования", - сообщает Минобороны РК.
Судьба первого места конкурса решилась на заключительном этапе "Ратник". Казахстанские военнослужащие уверенно победили в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, рядовой Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании, и успешно выполнили упражнения по огневой подготовке. Победа на данном этапе позволила казахстанской команде взойти на высшую ступень пьедестала конкурса. Второе место в общекомандном зачете заняли военнослужащие России, замкнули тройку призеров представители Беларуси.
Завершились состязания военных моряков в Азербайджанской Республике в конкурсе "Кубок моря". Казахстанская команда по итогам всех этапов заняла второе место. Первое место поделили военнослужащие Азербайджана и России.
В Кабардино-Балкарии продолжается конкурс "Эльбрусское кольцо". В упорном соперничестве после выполнения упражнений казахстанские военнослужащие занимают третье место, совсем немного уступая воинам из России и Узбекистана. Четвертое и пятое место занимают команды Китая и Индии. Окончательные итоги конкурса будут подведены после заключительного состязания, в ходе которого командам предстоит восхождение на Эльбрус.
В подмосковном Алабино казахстанские танкисты остановились в шаге от финала "Танкового биатлона". Полуфинальная эстафета проходила в напряженной обстановке и в условиях высочайшей конкуренции. В ходе гонки лидеры менялись несколько раз. К сожалению, команда Казахстана на финише уступила команде Китая и не прошла в финал, который пройдет в день закрытия Армейских международных игр", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022. Победителей конкурсов наградили в Казахстане.
Смаилов примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС по вопросам общего рынка газа
25.08.2022, 10:37 17976
ЧОЛПОН-АТА. 25 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании.
В пресс-службе правительства сообщили, что также в рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра РК с главами правительств Кыргызстана и России.
Напомним, в мероприятии примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также главы правительств приглашенных государств.
Токаев возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана
24.08.2022, 20:59 36206
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Находящийся с визитом в Баку президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба Акорды.
Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.
В Акмолинской области выбрали лучшего сельского акима
24.08.2022, 19:44 38061
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 АВГУСТА - В Акмолинской области завершен региональный этап республиканского конкурса "Лучший сельский аким", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цель конкурса - выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие сельских населенных пунктов, сообщает управление внутренней политики региона.
24 августа в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области участники регионального этапа конкурса защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.
По мнению членов региональной комиссии, состоящей из представителей неправительственных организаций, общественников и СМИ, все представленные проекты были достойны внимания и реализации, так как они ориентированы на удовлетворение потребностей сельского населения.
Сельский аким - это человек, который напрямую взаимодействует с населением, и важным компонентом его деятельности являются повышение благосостояния граждан, а также своевременное принятие решений по актуальным вопросам", - отметил руководитель областного департамента Думан Абилев.
Решением конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов победителем регионального этапа признана аким села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимова, которой теперь предстоит участие в республиканском этапе.
Проект Сауле Саухимовой предусматривает формирование волонтерского движения "Современное село" из числа государственных служащих, индивидуальных предпринимателей, жителей села и других добровольцев. Целью волонтерского движения является создание комфортных условий жизни в селе, улучшение облика и экологической среды, воспитание патриотического сознания.
Победитель республиканского этапа будет определен до 20 октября 2022 года.
Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку
24.08.2022, 19:18 38901
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев выступил перед журналистами по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность за приглашение посетить Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня мы провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов. Как правильно было отмечено президентом Азербайджана, каких-либо проблем, препятствий не увидели. Напротив, выразили обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов, будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке", - сказал глава государства.
Он также отметил, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития.
И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело.
Сегодня состоялась презентация нашего дара. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули. Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества - это реальный шаг вперед", - добавил президент РК.
Глава государства отметил, что между странами налажен доверительный политический диалог, государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств.
Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в 3 раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли.
Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", - отметил президент РК.
Он также добавил, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что способствует еще большему сближению.
Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех. Кроме того, мы договорились о том, что будут осуществляться обмены культурных деятелей и делегаций между нашими странами. Мы признательны за то, что в городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом Первого всесоюзного съезда тюркологов в 1926 году именно здесь - в городе Баку. Этот факт вновь говорит о том, что между нашими странами и народами всегда были очень тесные связи. Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана особо отметил сельскохозяйственную сферу.
Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана - плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились", - отметил глава государства.
Президент Казахстана оценил итоги своего визита как весьма успешные. Он также выразил признательность прежде всего президенту Азербайджана Ильхаму Гейдар оглу Алиеву, а также правительству за очень плодотворную работу в сторону углубления сотрудничества.
Что касается Казахстана, то с нашей стороны каких-либо препятствий не будет, мы будем работать очень продуктивно. Мы совершенно обоснованно говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами. Слово "стратегический" ко многому обязывает, сюда нужно вкладывать конкретный смысл, конкретное содержание, над этим мы должны поработать. У меня сохраняется очень большой оптимизм в отношении будущего нашего сотрудничества. Еще раз благодарю за гостеприимство и создание необходимых условий для работы", - сказал президент Казахстана.
Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий
24.08.2022, 17:50 39061
Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района, сообщает пресс-служба Антикора.
Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО "БН Экотехнология" не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению.
В связи с чем на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя 19 августа акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 000 га земли.
Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336,0 млн тенге.
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