Стали известны имена сенаторов, избранных от новых областей Казахстана

Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Центризбирком озвучил итоги выборов депутатов сената от новообразованных областей Абай, Жетісу и Улытау, состоявшихся 24 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В голосовании из 346 депутатов маслихатов по трем регионам приняли участие 311 депутатов. Кворум во всех регионах достигнут. На 6 мандатов баллотировались всего 12 кандидатов (в каждой области по 4 человека)", - сообщает ЦИК.
От области Абай:
- Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
- Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).
От области Жетісу:
- Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
- Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).
От области Улытау:
- Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
- Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).
Согласно Конституции Республики Казахстан, депутаты сената избираются на шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.
В настоящее время в сенате парламента осуществляют свои полномочия депутаты, избранные в 2017 и 2020 годах. Следует отметить, что в день выборов, 24 августа 2022 года, при голосовании выборщики - депутаты маслихатов на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании сами определяли, кто из новых сенаторов попадет под ротацию на срок полномочий депутатов, избранных в 2017 и 2020 годах", - отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.