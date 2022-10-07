Токаев: мы должны сохранять межэтническое согласие

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АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме народной коалиции, призвал сохранять единство и межэтническое согласие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас общее видение будущего. Все мы - граждане одной страны. Принцип "единство через многообразие" никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом, мы как единый народ уверенно шагнем в будущее", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что общие достижения увеличивают счастье нации.
Мы всегда должны желать друг другу добра. Мы должны уметь поддерживать требовательных и талантливых граждан. Мы должны радоваться успехам каждого нашего соотечественника и вместе преодолевать трудности. Если мы сможем укрепить наше единство, мы спасем нашу страну. Только тогда мы создадим справедливый Казахстан", - добавил Токаев.
Он также отметил, что если Казахстан хочет стать развитой и цивилизованной страной, то ее граждане должны ставить работу на первое место.
Трудолюбие - это качество, которое следует прививать подрастающему поколению. Это качество должно стать нашим образом жизни. Трудолюбивый человек всегда будет уважаем в нашем обществе, потому что он может доказать свои слова делом", - заявил президент.
Глава государства назвал семь принципов консолидации нации:
- Независимость превыше всего.
- Основа государственности - территориальная целостность.
- Государственные интересы - важнейшая ценность.
- Духовная гармония - источник единства.
- Закон и порядок - залог прогресса страны.
- Созидание - путь обновления и модернизации.
- Доверие, взаимная поддержка и солидарность - самые ценные качества.