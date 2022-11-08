Президент заявил об активизации мощности морпортов Актау и Курык для увеличения объемов транспортировки нефти

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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Мангистауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона.





Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.





Он отметил, что с учетом нынешней ситуации на мировых рынках дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.





По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год", - поставил цели президент.





Также президент уделил внимание качеству дорог области. Он напомнил, что в своей предыдущей поездке в регион шла речь о важности строительства трассы Бейнеу – Шалкар.





Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги", - заявил Токаев.





По его словам, жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения.





Поручаю правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог Актау - Форт-Шевченко, Таушык - Шетпе... Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге. Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области", - высказался президент.





По его мнению, широкие возможности для этого открывает деятельность специальной экономической зоны «Морской порт Актау». На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике.





Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении. Считаю, что правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству «зеленого» водорода», - подчеркнул Токаев.





Он напомнил, что на прошлой неделе в ходе официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство «зеленого» водорода.





Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.





Глава государства подчеркнул, что таких проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие региона, должно быть как можно больше.





Сейчас в мире значительно усилилась конкуренция за инвестиции. Наша страна должна использовать все свои сильные стороны и системно работать над улучшением инвестиционного климата. Еще раз повторю: правительство совместно с акимами должны уделить этому вопросу первостепенное внимание», - резюмировал Токаев.