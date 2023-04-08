В Казахстане обсуждают закон, позволяющий снизить отток высококвалифицированных медиков

Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе рассмотрена новая редакция законопроекта о страховании профответственности медработников, сообщает пресс-служба Минздрава РК.





На рассмотрение комитета мажилиса нового созыва внесен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", цель которого реализация гарантированных государством прав пациентов на возмещение вреда путем внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.





Министерство предлагает модель временного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании с предельным объемом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медицинских услуг, где страхователем выступает работодатель, а медицинская организация заключает коллективный договор с страховой компанией. Для расчета тарифных ставок проведены актуарные расчеты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал.





Предполагается досудебное урегулирование конфликта путем создания независимой комиссии при наступлении страхового случая с привлечением независимых экспертов и выплатой компенсации за причинение вреда жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого умысла со стороны медицинского работника через действующие страховые компании.





Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на:





гуманизацию норм УК РК (статья 317 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником") и снижение санкционных мер;

внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников (статья 270-1 кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", предусматривающая договор страхования профессиональной ответственности, порядок и сроки уплаты страховых взносов, определение объекта страхования профессиональной ответственности и страхового случая и т.д.);

учреждение почетного звания "Қазақстанның еңбексіңірген дәрігері" и республиканского конкурса "Лучший по профессии" (статья 25 закона "О государственных наградах").





Как пояснили в Минздраве, предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников и гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в первую очередь:



