МВД запускает акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия

Предусматривается выплата от 34 тысяч до 345 тысяч тенге за каждую единицу оружия

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности с 10 апреля Министерство внутренних дел Республики Казахстан начинает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба МВД.





По информации МВД, за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 34 тысяч до 345 тысяч тенге за каждую единицу оружия в зависимости от его технического состояния.





На проведение акции из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге.





Прием предметов вооружения будет производиться в каждом территориальном органе полиции. В целях предотвращения травм просим не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в любое подразделение полиции, в том числе по телефонам на номер 102, либо на номер 112", - обратились в министерстве.





В ведомстве отметили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.





Дополнено 10.04.2023, 12.00

По данным МВД, за 11 лет проведения акции с 2008 по 2022 год, населением на возмездной основе добровольно сдано более 56 тыс. (56 277) единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию. Выкуплено предметов вооружения на общую сумму около 1,9 млрд тенге.





В результате прошлогодней акции гражданами добровольно сдано более 1 400 единиц огнестрельного оружия, свыше 10 тыс. патронов к нарезному оружию, на общую сумму 89 млн тенге. Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в Туркестанской (237 ед.), Жамбылской (160 ед.), Восточно-Казахстанской (153 ед.), Кызылординской (116 ед.), Карагандинской (107 ед.), Акмолинской (105 ед.) и Алматинской (90 ед.) областях", - поделились в ведомстве.