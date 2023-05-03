Президенту Казахстана доложили о предотвращении ряда террористических преступлений

За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано восемь опасных организованных преступных групп

Фото: Акорда

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период, - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.





По данным фактам арестовано 19 человек. Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки.





Наряду с этим реализованы операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.





Также главе государства также была представлена информация о результатах совместной с правоохранительными органами работы по оздоровлению криминогенной ситуации. За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп. Ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.





В сфере охраны государственной границы задержано 6987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 млрд тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции с задержанием 6 их организаторов.





Техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.





По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.



