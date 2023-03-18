Агломерации двух уровней создадут в Казахстане

С 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.





Как сообщили в ведомстве, в результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов МФ РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в 2 раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.





Вместе с тем, в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро 5 и Евро 6, которые в Казахстане попросту негде получить. Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.





В МИИР пояснили, что экологический сертификат Евро 6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался.





Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС.





Международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".





В соответствии с правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5), то есть это подтверждение можно получить у официальных диллеров в РК.





Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей. Следует подчеркнуть, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данныйдокумент постоянно находится в работе международных перевозчиков", - отметили в МИИР.





В рамках своей компетенции Министерство индустрии и инфраструктурного развития оказывает содействие для упрощения порядка пересечения казахстанско-китайской границы.





В пресс-службе правительства рассказали, как исполняется поручение премьер-министра РК Алихана Смаилова по увеличению товаропотока через границу с Китаем.





По данным пресс-службы, осуществлена модификация системы электронной очереди, увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы", а также дополнительно расширен штат таможенного поста.





Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.





В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок", - отметили в пресс-службе.





В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза - более 500 машин в сутки. Сообщается, что проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.





В течение выходных дней (18-19 марта и в дни празднования Наурыза) пункт пропуска "Нұр жолы" будет функционировать в штатном режиме - с 08.00 до 21.00.





Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения премьер-Министра РК продолжается.