Аким Улытауской области представил Токаеву план развития региона

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Аким Улытауской области Берик Абдыгали представил президенту Касым-Жомарту Токаеву проект комплексного плана социально-экономического развития региона на 2022-2026 годы. Документ разработан на основании поручений, данных в ходе рабочей поездки главы государства в область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект включает свыше 240 мероприятий, направленных на диверсификацию экономики, развитие социальной и индустриальной инфраструктуры, а также решение наиболее актуальных вопросов области, сообщает Акорда.

План предусматривает привлечение инвестиций, развитие геологического кластера, расширение добычи твердых полезных ископаемых и освоение новых месторождений. Кроме того, планируется строительство нового мясоперерабатывающего комплекса, птицефабрики и теплиц.

Также с 2023 года намечена реализация проектов по строительству 132,8 тысячи квадратных метров арендного и кредитного жилья, модернизация многопрофильной больницы, открытие онкологического диспансера, современного перинатального центра "Ана мен бала" в Жезказгане, а также районной больницы в Улытауском районе. Кроме того, 26 медицинских объектов должны быть открыты во всех районных центрах и селах.

Аким области также проинформировал о ходе ремонта и реконструкции культурно-образовательных объектов. В рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" планируется строительство 11 общеобразовательных школ и 8 детских садов.

Отдельно аким рассказал главе государства о ситуации с водоснабжением и состоянии дорог. Предусмотрена реконструкция сети водоотведения и канализации городов и сельских населенных пунктов. Также намечен ремонт 289,5 километра дорог областного значения и 112,5 километра дорог районного значения. Реализация всех намеченных мер позволит создать более 10 тысяч новых постоянных рабочих мест.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев одобрил представленный проект комплексного плана и поручил продолжить необходимую работу совместно с соответствующими государственными органами.



