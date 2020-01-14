Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы будет выкупать частные земельные участки по рыночной стоимости. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления земельных отношений города Ардак Самамбетов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, в целях дальнейшего развития инфраструктуры города вводится инструмент отчуждения земельных участков для государственных нужд. В целом по городу на сегодня порядка 95% земель находятся в частной собственности.

Исчерпывающий перечень случаев, при которых земельные участки подлежат изъятию под государственные нужды, установлен Земельным кодексом РК и законом РК "О государственном имуществе". Между тем изменения в закон "Об особом статусе города Алматы" являются уточняющими и приняты в соответствии с законодательством РК.

Как отметил Самамбетов, это могут быть вопросы необходимости строительства объектов транспортной, энергетической инфраструктуры и других. К примеру, в настоящее время в работе находится 21 проект по развитию транспортной инфраструктуры, строительству социальных объектов и объектов энергетики. Среди них несколько крупных транспортных развязок: проспект Сейфуллина - улица Жансугурова, проспект Рыскулова - улица Емцова, пробивка проспекта Абая. Перечень будет дополняться.

Вместе с тем, Ардак Самамбетов подчеркнул, что компенсация за земельные участки будет осуществляться по рыночной стоимости.

Касательно компенсации, у нас была проблематика, когда компенсация за земельные участки была по кадастровой стоимости или по сумме сделки, которые, как правило, ниже рыночной стоимости. По инициативе акимата Алматы в данный закон были внесены поправки с начала прошлого года. Мы перешли исключительно к рыночной оценке стоимости имущества, взимаемой для государственных нужд. Поэтому в настоящее время таких проблем, связанных с суммой компенсации, не возникает", - подчеркнул руководитель управления.

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