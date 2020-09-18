Акиматы регионов уличили в пассивности при изъятии неиспользуемых земель

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на очередном заседании Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции обсудили эффективность управления, использования и охраны земельных ресурсов, а также эффективность реализации мер господдержки по обеспечению жильем граждан, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения Минсельхозу, МЦРИАП, другим центральным госорганам и акиматам поручено обеспечить максимальную прозрачность и системность в сфере земельных правоотношений, в первую очередь при предоставлении земли для нужд предпринимательства и индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службе Акорды.

В ходе обсуждения была отдельно отмечена пассивность работы местных исполнительных органов по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

К примеру, по результатам пилотного проекта по дистанционному зондированию земли в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях выявлено значительно больше неиспользуемых сельхозугодий, чем установлено земельными инспекциями", - отметили в пресс-службе.

Также внимание акимов областей и городов республиканского значения обращено на необходимость скорейшего устранения проблем, накопившихся в сфере предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Им и профильным министерствам рекомендовано выработать альтернативные пути решения вопросов обустройства коммунальной инфраструктурой массивов, предназначенных для индивидуальной жилищной застройки.

Затронутые на совещании проблемы создают условия, способствующие коррупционным проявлениям. В связи с этим Комиссия обратила внимание уполномоченных государственных органов на необходимость принятия незамедлительных мер по их устранению.

В рамках обсуждения второго вопроса рассмотрен ход реализации государственных программ в сфере жилищных отношений - "Нурлы жер", 7-20-25, "Бакытты отбасы". Комиссией приняты к сведению доклады уполномоченных органов о дальнейших планах по обеспечению нуждающихся граждан жильем.

В то же время государственный секретарь Крымбек Кушербаев отметил необходимость продолжения целенаправленной работы в указанной сфере в свете дальнейшего роста спроса на жилье, обусловленного демографическими и миграционными процессами.

Также рассмотрены вопросы обеспечения качества жилья, решения проблем дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, усиления мер финансового контроля за расходованием государственных средств, выделенных на жилищные программы.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

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