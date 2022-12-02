Налибаев остался на посту акима Кызылординской области

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев своим указом переназначил акимом Кызылординской области Нурлыбека Налибаева, сообщает Акорда.
Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области", - говорится в указе президента.
Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет.
Докторант 3-го курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Карьера:
Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годах экспертом по нефти и нефтедобыче ТОО "Казахойл-коммерция".
- В 1998-2005 годах занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах;
- 2005-2007 годы - заместитель, первый заместитель акима Кызылорды;
- 2007-2008 годы - руководитель аппарата акима Кызылординской области;
- 2008-2013 годы - аким Шиелийского района Кызылординской области;
- 2013-2021 годы - аким Кызылорды;
- с 1 апреля 2021 года занимал должность заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра;
- с 7 апреля 2022 года - аким Кызылординской области.