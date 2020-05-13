Алматинцы могут принять участие в программе "Дорожная карта занятости - 2020"

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В период режима чрезвычайного положения по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Алматы реализуется программа "Дорожная карта занятости - 2020", передает Kazakhstan Today.

Дорожная карта занятости - 2020" разработана с целью оперативного решения вопросов обеспечения занятости населения и определяет комплекс мер, направленных на создание дополнительных рабочих мест, недопущение роста численности безработных граждан за счет реализации инфраструктурных проектов по развитию социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству населенных пунктов", - сообщили в акимате.

Всего в 2020 году по городу планируется к реализации 214 инфраструктурных проектов, в том числе по следующим видам работ и объектов: по капитальному и текущему ремонту, реконструкции социально-культурных объектов; по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства; по капитальному, среднему и текущему ремонту, реконструкции и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры.

Кто может участвовать в программе?

Центр занятости населения осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет работодателям-подрядчикам, реализующим инфраструктурные проекты, безработных, проживающих в данном районе (городе), включая лиц с временной регистрацией, а в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров для выполнения соответствующих работ по заявкам работодателей. При этом приоритет в трудоустройстве предоставляется молодежи до 29 лет.

Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках "Дорожной карты занятости - 2020", будут предоставлены "подъемные" в размере 2 МЗП или 85 тысяч тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате. При этом средний размер заработной платы составит 120 000 тенге.

Безработные алматинцы получат возможность трудоустроиться на постоянную работу. В первую очередь работу предоставят гражданам, проживающим в районе, где ведётся ремонт или строительство, к примеру, школ, больниц или жилья за счет госсредств.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Центра занятости города Алматы WWW.CZ-ALMATY в разделе "ДКЗ-2020".

По вопросам обращаться по телефонам: +7 (727) 224-20-00, 221-66-11.

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