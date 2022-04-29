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AMANAT - опора президента в строительстве "Жаңа Қазақстан" - Кошанов

28.04.2022, 20:15 19791
Фото: Пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Сегодня председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание в центральном аппарате организации с участием членов фракции, исполнительных секретарей региональных филиалов, руководителей общественных советов и сотрудников аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ерлан Кошанов отметил, что политические реформы, инициированные главой государства в Послании народу Казахстана, обеспечили усиление конкуренции всех политических объединений, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

При этом партия AMANAT, крупнейшая политическая сила страны с 23-летней историей. Партия обладает значительными ресурсами и представлена во всех городах и районах страны. На последнем съезде наш потенциал был существенно усилен за счет присоединения партии Adal", - отметил Ерлан Кошанов.

 
Председатель AMANAT также подчеркнул, что партия несет огромную ответственность перед обществом за благополучие страны. Своевременное решение конкретных проблемных вопросов населения - это задача всех партийцев на всех уровнях и залог электорального успеха.
 
Отдельно Ерлан Кошанов остановился на необходимости обеспечения всестороннего контроля за выполнением предвыборной программы.
 

Для каждого региона, города, района утверждены дорожные карты с конкретными целевыми показателями. Контроль за их реализацией остается главным приоритетом для филиалов в регионах и фракций в маслихатах. Граждане дают нам оценку по уровню выполнения предвыборных обещаний", - подчеркнул председатель партии.

 
Лидер партии AMANAT отметил, что в своем вчерашнем выступлении на съезде президент страны обозначил свои ожидания от партии в будущем.
 

Глава государства видит AMANAT как партию, консолидирующую сторонников президентского курса реформ. AMANAT должен обеспечить общественную поддержку президенту, системно работать над построением "Жаңа Қазақстан". Партия должна восприниматься как политическая сила, которая стоит на защите интересов избирателей и сама вскрывает проблемы в работе госорганов. Наша партия должны бороться с бюрократизмом и волюнтаризмом. Не должно быть пафосных речей и формальных мероприятий", - сказал Ерлан Кошанов.

 
В ходе совещания также выступили исполнительные секретари региональных филиалов Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областей, Алматы и Нур-Султана, а также члены депутатской фракции AMANAT в мажилисе парламента РК.
 
Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и филиалами ряд конкретных задач по усилению работы. 
 

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При участии госсекретаря состоялась рабочая встреча членов НСОД

29.04.2022, 19:11 601
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Сегодня при участие государственного секретаря Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, который находится на рассмотрении Конституционного совета, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Государственный секретарь отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что также демонстрирует значимость проводимых политических преобразований. Данный референдум необходим для перезапуска политической системы.
 
В свою очередь члены Национального совета поддержали идею проведения референдума. Эксперты подчеркнули, что пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов.
 

Токаев: недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства

29.04.2022, 17:37 2471
Токаев: недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Глава государства принял участие в работе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство народа - основа обновленного Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии Ассамблеи перед Днем единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды
 

Единство, согласие и мир - наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились", - сказал президент.

 
Глава государства указал на напряженную геополитическую обстановку, которая приводит к появлению новых вызовов. По его мнению, в нынешней ситуации особое внимание должно быть уделено укреплению гражданской идентичности и воспитанию духа патриотизма.
 

Мы никогда не отступим от нашего главного принципа "единство - в многообразии". Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства.
 

Уверен, в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Задачи сегодняшней сессии - определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип "мы разные - мы равные", - сказал глава государства.

 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Первый из них - усиление роли АНК в реализации политических реформ.
 

Упразднение квоты АНК в мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана", - сказал президент.

 
Глава государства предложил выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе "Об Ассамблее народа Казахстана".
 

Реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана. Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В этом направлении он считает необходимым проведение широкой разъяснительной работы со стороны Ассамблеи.
 

Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, кто выступает за мир и согласие, единство народа, имеет крайне важное значение в новых политических реалиях", - отметил глава государства.

 
Вторым приоритетом в речи названо усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами и принципами казахстанского патриотизма.
 

Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. А такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - заявил президент.

 
Глава государства призвал широко распространять уникальную информацию, отражающую разнообразие нашей культуры, тесно работать с расширяющейся казахскоязычной аудиторией. По его мнению, очень важно рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казахстана. СМИ, работающие в этом направлении, получат поддержку.
 
Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в следующем месяце первого заседания новой диалоговой площадки, которая призвана консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.
 

Она станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Ассамблея должна эффективно работать совместно с Национальным курултаем. Потому что в конечном счете у них общие цели. В масштабных преобразованиях активное участие должна принимать и молодежь. Вчера впервые прошла молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Необходимо внимательно изучить ее рекомендации", - сказал глава государства.

 
Третий приоритет - усиление правозащитной деятельности. В этом направлении Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.
 

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом АНК и другими уполномоченными органами представить системные предложения по данному вопросу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. В связи с этим инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.
 

Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт", - отметил президент.

 
Он полагает, что разработанные поправки, имеющие историческое значение, означают новый этап в развитии нашей государственности.
 

Когда мы только приступили к осуществлению этих реформ, предполагалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Данная процедура закреплена в действующем законодательстве. Предстоящие масштабные и значимые преобразования окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому я предлагаю провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Референдум - это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который тем не менее ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент вновь указал на то, что Новый Казахстан - это, по сути, Справедливый Казахстан.
 

Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы - не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь", - отметил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на формировании культуры диалога и укреплении взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа.
 

Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды", - сказал президент.

 
Глава государства призвал жестко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на "своих" и "чужих". Президент убежден, что народ Казахстана должен сохранить и укрепить свое единство, только общими усилиями мы сможем построить Новый Казахстан.
 

Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Республику, вместе приведем к процветанию Новый Казахстан! Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину! В заключение хочу поздравить вас с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт!" - подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

 

Главная транспортная прокуратура прокомментировала расследование крушения самолета Bek Air

29.04.2022, 17:00 3796
Главная транспортная прокуратура прокомментировала расследование крушения самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Главная транспортная прокуратура прокомментировала ход расследования крушения самолета Bek Air, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан завершено начатое комиссией в конце 2019 года расследование авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Как известно, по факту авиационной катастрофы органами внутренних дел ведется следствие. Завершение расследования комиссией МИИР - один из этапов предварительного следствия", - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что по получении отчета МИИР следственно-оперативной группе предстоит работа по изучению и анализу, сопоставлению результатов, изложенных в отчете, с фактами, установленными в ходе досудебного расследования, в том числе с действиями наземной службы аэропорта города Алматы.
 

Дополнительно по делу будут проведены необходимые следственные действия, экспертизы и исследования, направленные на объективность и полноту расследования. Виновность причастных лиц будет определена по результатам предварительного следствия. Ход расследования контролирует надзорный орган", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.

 

Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Токаева

29.04.2022, 16:21 3751
Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Токаева
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Проект указа об образовании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей внесен на рассмотрение президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов. Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований. В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами. Инициатива президента РК нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов. 
 
Соответствующий проект указа постановлением правительства внесен на рассмотрение президента РК.
 

Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество

29.04.2022, 15:00 5256
Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур", - сообщает Акорда

 
Приветствуя Ешимасу Хаяши, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.
 

В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха. За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы", - сказал Токаев.

 
Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.
 
Лидер Казахстана также подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению президента, текущее состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.
 
В свою очередь Ешимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи. Министр заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране - самая высокая среди стран Центральной Азии.
 
Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.
 
Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате "Центральная Азия - Япония".
 

Правила застройки Нур-Султана разработал гормаслихат

29.04.2022, 14:27 7406
Правила застройки Нур-Султана разработал гормаслихат
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана разработали в маслихате столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект правил опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 мая 2022 года. 
 
Согласно новым правилам при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана необходимо:
 
  1. проводить общественные обсуждения; 
  2. соблюдать действующие на территории РК нормативно-технические требования и генплан города;
  3. создать комфортную среду в соответствии с социально-экономической стратегией мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город"; 
  4. осуществлять проектирование общественных пространств, реконструкций улиц и дворов с учетом мнения горожан;
  5. компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности;
  6. обеспечивать комплексную безопасность территории и ее защиту от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  7. осуществлять развитие города Нур-Султана по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки;
  8. обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, инсоляцию и защищенность от средового шума;
  9. проектирование застройки территории города (допустимая этажность, конфигурация и размещение зданий, плотность застройки) проводить согласно разработанной карте ветрового режима для обеспечения комфортности проживания населения и улучшения экологической обстановки в городе.

К зонам особого градостроительного регулирования в документе отнесены охранные зоны памятников истории и культуры. В границах этих зон подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики. Не допускается нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности. 
 
В правилах также установлена минимальная и максимальная плотность населения на 1 гектар в зависимости от функционального зонирования, существующей градостроительной ситуации. Она не должны превышать 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке.
 

Среднюю жилищную обеспеченность, для расчета плотности, нового строительства на территории города применять не менее 18-25 квадратных метров, в зависимости от класса жилой площади на одного человека", - говорится в проекте.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Напомним, депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 

Президент поручил развивать этномедиацию

29.04.2022, 12:35 9606
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе своего выступления на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент поручил дать развитие этномедиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства сообщил, что АНК приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.
 

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня", - заявил Токаев.

 
Он дал поручение министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом ассамблеи и другими уполномоченными органами представить системные предложения по указанному вопросу.
 

Референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане

29.04.2022, 12:05 9496
Референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой", - сказал в своем выступлении глава государства.

 
Он уточнил, что рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, "а это треть всей Конституции". Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт.
 
Ранее, по словам президента, предполагалось, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. 
 

Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал Токаев. 

 
Президент напомнил, что в Казахстане последний разреферендум проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.
 

Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который тем не менее ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления... Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - добавил Токвев.

 
Также президент анонсировал первое заседания новой диалоговой площадки "Улттык курылтай".
 

Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – "Улттык курылтай". Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны", - цитирует Телерадиокомплекс Президента РК главу государства.

 
По словам президента, он станет универсальной моделью общенационального диалога. 
 

В состав курултая войдут депутаты, члены ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 

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