Амиргалиев назначен вице-министром юстиции РК

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в Алматы. В 1998 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2018 году — Инновационный евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.

С 1998 по 2006 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2006-2009 годы - заместитель заведующего отделом законодательства мажилиса парламента РК.

В 2009-2011 годы - корпоративный секретарь АО "Альянс Банк".

В 2011-2019 годы - временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата управления делами президента Республики Казахстан.

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