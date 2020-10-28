Амиргалиев назначен вице-министром юстиции РК

Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в Алматы. В 1998 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2018 году — Инновационный евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.
С 1998 по 2006 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.
В 2006-2009 годы - заместитель заведующего отделом законодательства мажилиса парламента РК.
В 2009-2011 годы - корпоративный секретарь АО "Альянс Банк".
В 2011-2019 годы - временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата управления делами президента Республики Казахстан.
С марта 2019 года по настоящее время занимал должность ответственного секретаря Министерства юстиции РК.
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