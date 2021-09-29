Антикор призывает сообщать о фактах коррупции за вознаграждение

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционная служба ВКО призывает граждан сообщать о фактах коррупции за вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года введена новая дифференцированная система поощрения граждан.

В настоящее время за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1000 МРП, вознаграждение в зависимости от тяжести преступления составляет от 30 до 100 МРП. За сообщение о факте коррупции с ущербом более 1000 МРП вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП. Например, если размер взятки или причиненного ущерба 50 млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, после приговора суда получит 5 млн тенге".

С начала текущего года в Восточно-Казахстанской области вознаграждение на сумму более 4,5 млн тенге получили 6 граждан. Максимальный размер поощрения составил 4 млн тенге, минимальный - 138 900 тенге.

В ведомстве отметили, что поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, а также иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию коррупции.





Лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о нем является государственным секретом".

Сообщить о коррупционных правонарушениях можно, позвонив в Call-центр по номеру 1424 либо в дежурную часть антикоррупционной службы ВКО по номеру 8 (7232) 29-88-88.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства