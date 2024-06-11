Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции и Министерство транспорта проведут совместный внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба Антикора.





10 июня председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали и министр транспорта Марат Карабаев на совместном совещании обсудили проблемные вопросы и задачи, которые необходимо решить в ходе анализа.





За последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, осуждено - 38. Сумма ущерба составила 8,8 млрд тенге.





В основном преступления связаны с фактами взяточничества, хищений, а также злоупотреблениями должностными полномочиями.





Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства" -отметил Асхат Жумагали.





Он добавил, что будут изучены процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. По результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог.