АЗРК оштрафовал ряд субъектов госмонополии более чем на 900 тысяч тенге

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительная потребность из республиканского бюджета на 2023-2025 годы для выплаты государственного пособия по уходу за ребенком составила 90 846,5 млн тенге, говорится в - Дополнительная потребность из республиканского бюджета на 2023-2025 годы для выплаты государственного пособия по уходу за ребенком составила 90 846,5 млн тенге, говорится в ответе премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос мажилисменов.

Напомним, с начала следующего года оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком будет продлен до 1,5 года.

На декретные выплаты из бюджета будут выделены:

в 2023 году - 23 448,7 млн тенге;

в 2024 году - 32 852,3 млн тенге;

в 2025 году - 34 545,5 млн тенге.

Также с 1 января 2023 года предусмотрен перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, с натурального на монетизированный вид помощи, говорится в ответе Смаилова.

Кроме того, на 6 месяцев продлевается период субсидирования за счет бюджетных средств обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком.

На эти цели из республиканского бюджета в 2023-2025 году будет дополнительно выделено 19 506,3 млн тенге", - сообщил глава правительства.

Еще 562 310,7 млн тенге в 2023-2025 годах пойдут на выплаты участникам системы социального страхования (то есть, официально работающим женщинам).

Смаилов также напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд-детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.