"АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации - Смаилов

Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов, заявил на встрече с активом Карагандинской области премьер-министр Алихан Смаилов.
Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на "АрселорМиттал Темиртау", где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев", - заявил Смаилов.
Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.
Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов", - подчеркнул глава правительства.
Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны "Сарань", подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.
На встрече премьер-министр также поручил руководству области продолжать реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.
Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.
Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим", - отметил он.