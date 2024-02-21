Если физлицо в течение 3 месяцев получает мобильные переводы от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге), эти поступления могут обложить налогом

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин намерен пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.





Об этом написал в ответе на депутатский запрос глава Министерства финансов Нурлан Байбазаров.





По словам министра, если физлицо в течение 3 месяцев получает мобильные переводы от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге), эти поступления могут обложить налогом.





Он напомнил, что по статье 35 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат физические лица, имеющие годовой доход от частного предпринимательства в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы.





Напомним, в 2024 году МЗП в Казахстане составляет 85 тыс. тенге. Соответственно, без регистрации в качестве ИП могут работать лишь те лица, чей годовой доход не превышает 1 млн 020 тыс. тенге.





На сегодняшний день для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов - ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности. Налоговые органы и банковские учреждения создали мобильные приложения, позволяющие в удобном формате представлять декларации", - подчеркнул Байбазаров.





Он добавил, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.





То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям", - отметил министр.





Напомним, в депзапросе мажилисмены заявили, что от такого контроля пострадает малый бизнес: "обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты".





Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства", - написали депутаты.



