Аян Дуйсембаев назначен начальником департамента полиции Мангистауской области

АКТАУ. 10 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Личному составу нового главу департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев, сообщает Polisia.kz

Аян Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области.

В органах внутренних дел работает с 1999 года, начав с оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.

С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год стал начальником этого же департамента.

С 2019 по 2021 год - советник акима Мангистауской области.

До нового назначения был заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.



