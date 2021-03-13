Байден прислал Токаеву поздравительную телеграмму

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по случаю праздника Наурыз, передает Kazakhstan Today.

В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. Поздравляя вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придает большое значение работе с вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад", - говорится в телеграмме Джо Байдена.

В преддверии праздника Наурыз американский лидер пожелал президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания, пишет Акорда.

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