Баймишев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Баймишев Руслан Нурашевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алматы. Окончил юридическую академию "Фемида" по специальности "юрист", Казахский национальный технический университет по специальности "бакалавр геологии и разведки месторождений полезных ископаемых".

С 2008 по 2013 год работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования. С 2013 по 2016 год возглавлял данный Центр.

С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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