Беларусь выбирает президента

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Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - В Беларуси стартовали выборы президента страны, передает Kazakhstan Today.

Воскресенье, 9 августа, - основной день голосования на выборах президента Беларуси. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 32,24%.

Избирательные участки открылись в 08.00 и закончат свою работу в 20.00.

На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.

Накануне стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщалось также о задержании наблюдателей. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк напомнил белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и попросил проявить благоразумие. Милиция переведена на усиленный вариант службы.

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