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Беларусь выбирает президента

09.08.2020, 11:04 10099
Беларусь выбирает президента
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - В Беларуси стартовали выборы президента страны, передает Kazakhstan Today.
 
Воскресенье, 9 августа, - основной день голосования на выборах президента Беларуси. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 32,24%.
 
Избирательные участки открылись в 08.00 и закончат свою работу в 20.00. 
 
На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
 
Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.
 
Накануне стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщалось также о задержании наблюдателей. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк напомнил белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и попросил проявить благоразумие. Милиция переведена на усиленный вариант службы.
 

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