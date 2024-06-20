Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением в Киеве на казахстанского журналиста
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением в Киеве на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того что случилось в Киеве", - сказал Уали.
Он предположил, что есть силы, которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики.
Что касается выступления президента. Поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться соответствующими ведомствами этой страны. По поручению главы государства наши правоохранительные органы согласно установленным процедурам обратятся за дополнительной информацией к украинской стороне и в случае необходимости могут оказать содействие в расследовании", - сказал пресс-секретарь президента.
Он подчеркнул, что независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами.
Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие", - заявил Уали.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на церемонии награждения волонтеров, принимавших участие в противопаводковых мероприятиях, прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, во вторник неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.