Блогерство - не оправдание для противоправных действий: в МВД обратились к пранкерам  

Подобные шутки и трюки - не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел обратилось к пранкерам в связи с участившимися случаями опасных трюков и розыгрышей, сообщает - Министерство внутренних дел обратилось к пранкерам в связи с участившимися случаями опасных трюков и розыгрышей, сообщает Polisia.kz.





В последнее время в интернете все чаще появляются видео с так называемыми пранками и экстремальными сценами. Эти розыгрыши и опасные трюки осуществляются ради хайпа в социальных сетях. К сожалению, погоня за лайками и просмотрами нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений", - заявили в МВД.





В полиции отметили: вместо доброжелательного контента авторы пранков прибегают к агрессии, провокациям, инсценировкам насилия и риску для жизни как собственной, так и окружающих.





Такие действия представляют опасность и нарушают общественный порядок. С начала года по таким фактам к административной ответственности уже привлечены 24 человека", - отметили в ведомстве.









К примеру, в Астане блогеры устроили в лифте постановку с "трупом" и нападением с топором. Их контент вызвал панику и сильный испуг у случайных пассажиров. Все участники жестокого розыгрыша арестованы на сроки от 15 до 30 суток.





В Алматинской области во время съемки экстремального ролика молодой человек попытался перепрыгнуть через движущийся автомобиль. Попытка закончилась трагически: он получил тяжелую травму и скончался.





Подобные шутки и трюки не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям. Невольные зрители часто испытывают шок и стресс. А сами исполнители подвергают себя серьезной опасности", - заявили в МВД.





Там напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка, провоцирующее панику или причиняющее вред, а также за унижение человеческого достоинства предусмотрена административная и уголовная ответственность.





Блогерство и съемка на камеру - не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки - это не искусство, а шаг за грань закона. Мы обращаемся ко всем авторам подобного контента: подумайте о последствиях, прежде чем снимать или участвовать в сомнительных сценах. Уважайте чувства, безопасность и личные границы других как в жизни, так и в интернете. Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к правовой ответственности", - отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.