12.12.2024, 08:48 59606
Более 1,2 млрд тенге возвращенных активов направят на строительство новой школы в области Улытау
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством принято решение о выделении более 1,2 млрд тенге на строительство школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района области Улытау.
Действующая школа является единственным образовательным учреждением в этой местности. Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. На сегодняшний день школа значительно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь обучаются 123 ученика. В школе отсутствуют лабораторные кабинеты по химии, биологии, физике и географии, спортивный зал, мастерская, кабинеты для труда", - отметили в правительстве.
Начало строительства планируется на I квартал 2025 года. Реализация проекта позволит увеличить количество ученических мест и создаст необходимые комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями.
Ранее правительство приняло решения о финансировании ряда социально значимых проектов. В их числе строительство спортивного комплекса в селе Зеренда (Акмолинская область), музыкальной школы в селе Темирлан (Туркестанская область), спортивного центра для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специализированного детского сада для особенных детей в Актобе, школы в селе Жамансор (Атырауская область), завершение строительства многопрофильной больницы в Риддере, а также комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте.
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13.12.2024, 15:24 3121
Президент пописал указ о награждении работников энергетической отрасли
День энергетика в Казахстане отмечается каждое третье воскресенье декабря
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В канун профессионального праздника президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников энергетической отрасли, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли отмечена государственными наградами.
В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 человек, орденом "Құрмет" награждены 19 энергетиков, орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - 36, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 56 тружеников.
Отметим, День энергетика в Казахстане отмечается каждое третье воскресенье декабря. В этом году праздник выпадет на 15 декабря.
13.12.2024, 12:49 8136
Президент осмотрел спортивные и культурные объекты Жетысуской области
Фото: Акорда
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Талдыкорган. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в область Жетысу ознакомился с социальными объектами Каратальского района, сообщает Акорда.
В селе Ескельды би он осмотрел дом культуры на 150 мест и спортивный комплекс, введенные в эксплуатацию в этом году, в частности посетил библиотеку и познакомился с творчеством местных ансамблей.
Во время визита глава государства подарил дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А.Баяндина.
В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново. Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола", - сообщает Акорда.
Также глава государства посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева, расположенную в Уштобе, где ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.
Президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, небольшую постановку по мотивам его повестей, а также рассказали о результатах деятельности благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.
Дополнено 13.12.2024, 14.00
В Уштобе президент осмотрел здание отдела по делам обороны Каратальского района. Министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал Токаеву о проекте Smart-военный комиссариат. В соответствии с новой инициативой граждане автоматически ставятся на воинский учет.
По словам министра, ежегодно более 160 тысяч 17-летних молодых людей ставятся на автоматический воинский учет. Профильное министерство также разработало информационную систему мобилизационных ресурсов. Цифровая трансформация охватывает всех мужчин Казахстана в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее, когда воинский учет велся в бумажном виде, на учете состояло 2,5 миллиона граждан, а после оцифровки их стало 6,8 миллиона.
Кроме того, солдаты, имеющие образование в IT-сфере, в контексте реализации принципов "слышащего государства" создали информационную службу Armiakz. Данный проект разработан с помощью искусственного интеллекта для организации воспитательной и идеологической работы. У сервиса есть мобильная версия, которая полезна для обратной связи с родителями.
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками и пожелал им успехов на воинской службе.
13.12.2024, 12:13 9451
Пункты пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе в связи с празднованием Дня Независимости Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С 16 по 17 декабря 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - заявили в КГД.
При этом отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Также в КГД объяснили скопление около 450-500 грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией.
Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации - сильный снегопад, метели, гололедица. Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22.00 13 декабря 2024 года. В этой связи, грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий", - пояснили в комитете.
Подчеркивается, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
Ранее на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
13.12.2024, 11:28 12526
Соглашение о выдаче преступников заключили Казахстан и Марокко
Подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в том числе транснациональной
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов посетил с рабочим визитом Королевство Марокко, где в ходе переговоров с министром юстиции Марокко Абдель Латифом Уахби обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц", - сообщили в ведомстве.
По словам Асылова, подписанные документы имеют крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения Марокко является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.
12 лет назад аналогичные международные договоры Казахстан подписал с Испанией.
Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в том числе транснациональной.
12.12.2024, 21:08 40146
Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Перевозчикам рекомендуют заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.
12.12.2024, 20:00 41761
Сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек"
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК одобрили поправки, связанные с государственной образовательной накопительной системой "Келешек", передает корреспондент агентства.
Единая добровольная накопительная система "Келешек" предусматривает господдержку в накоплении стартового капитала для детей, госпремии и гарантии на вклады. Среди главных преимуществ обновленной программы - начисление вкладчику за счет государства стартового образовательного капитала в размере 60 МРП (221 520 тенге). Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге). Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей - 7%.
Как отметили депутаты, накопленные деньги помогут оплатить обучение в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом или приобрести жилье. При этом, если ребенок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.
Также в рамках закона депутаты одобрили нормы по дебюрократизации в сферах культуры, образования и архивного дела, а также улучшению механизмов поддержки креативных индустрий.
12.12.2024, 19:15 44046
В Казахстане могут засекретить информацию об экс-президентах
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента РК одобрил во втором чтении внесение дополнений в закон "О государственных секретах", передает корреспондент агентства.
В закон Республики Казахстан "О государственных секретах", помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента Республики Казахстан, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей", - говорится в заключении
Отмечается, что принятие закона позволит повысить эффективность и гибкость деятельности государственных органов в соответствующей отрасли, значительно упростит и ускорит процесс принятия ими решений.
12.12.2024, 19:06 45511
В Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали чиновников за плохие дороги
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением суда Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" привлечен к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания сотрудниками полиции Алматинской области. На организацию наложен штраф в размере 738 400 тенге, сообщает Polisia.kz.
С начала 2024 года сотрудниками ДП Алматинской области проведено 1579 обследований автодорог общего пользования. По итогам работы выявлены многочисленные недостатки содержания дорог, на устранение которых дорожно-эксплуатационным организациям направлено 1579 предписаний.
В рамках контроля за выполнением требований законодательства к административной ответственности привлечено 321 должностное и юридическое лицо. Среди них Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис", в отношении которых составлено 36 административных протоколов по статье 631 КоАП РК. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 16 млн тенге. За неисполнение ранее выданных предписаний составлено 30 административных материалов.
Ранее в Туркестанской области в ходе анализа процессов строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты необоснованного заключения договоров на 2,2 млрд тенге неконкурентным способом.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?