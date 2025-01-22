21.01.2025, 12:25 63026
Более 1 трлн тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года - Антикор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года в Казахстан вернули имущественные активы и денежные средства на сумму порядка 1 трлн 120 млрд тенге, из которых 486,5 млрд - в прошлом году, сообщил на расширенном заседании Агентства по противодействию коррупции, посвященном подведению итогов работы за 2024 год, глава ведомства Асхат Жумагали.
По завершенным делам в 2024 году возмещено 371,2 млрд тенге, наложен арест на имущество на 28,9 млрд тенге.
Средства направляются на финансирование социальных объектов. За счет них уже построено 56 школ, рассказал в своем докладе глава Антикора.
В минувшем году ведомство провело 238 внешних анализов коррупционных рисков и антикоррупционных мониторингов. По их результатам внесено порядка 2,5 тысячи рекомендаций, из которых 60% уже исполнено.
Завершены внешние анализы коррупционных рисков в сферах автодорог, образования, медицины, спорта и социальной отрасли.
Жумагали также рассказал о продолжающихся проектах. В их числе:
- проект "Бизнеске жол" по защите бизнеса, в рамках которого в прошлом году разрешено 200 проблемных кейсов, защищены права свыше 24 тыс. предпринимателей;
- мониторинг процесса госзакупок и целевого расходования средств. Предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге;
- сопровождение строительства важных инфраструктурных и социальных проектов. Под мониторингом Антикоррупционной службы находится 182 объекта, 81 из которых завершены;
- пилотный проект "окрашивания денег" на платформе "Цифровой тенге";
- проекты в социальных и стратегически важных секторах, таких как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог.
Также Жумагали обозначил планы и ключевые задачи Антикоррупционной службы на текущий год, в числе которых: борьба с коррупцией, превенция и искоренение предпосылок, обеспечение неотвратимости наказания и возмещение ущерба, а также защита бизнеса от коррупции.
новости по теме
22.01.2025, 12:35 12591
В Казахстане вводится служба в резерве
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, передает корреспондент агентства.
Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений. Введение службы в резерве запланировано с 2025 года", - сообщили в мажилисе.
Также законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.
На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии.
Отмечается, что закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан РК, при этом главный принцип набора на службу - добровольность.
К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет. Резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях в регионе своего проживания", - проинформировали в парламенте.
Финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета. Военные резервисты будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов - выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.
Вместе с тем депутаты предложили ввести в структуру закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" новую главу "Воинская служба в резерве" по аналогии с воинской службой по призыву и по контракту. Ею регулируются требования, предъявляемые при поступлении на воинскую службу в резерве, права и обязанности военных резервистов, а также порядок прохождения ими воинской службы в резерве.
Кроме того, по инициативе депутатов, военные резервисты будут отнесены к субъектам воинских уголовных правонарушений наравне с остальными военнослужащими. При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах предлагается использовать единое понятие "военнослужащий" ко всем видам военнослужащих.
Ранее сообщалось, что военные кафедры в Казахстане пересмотрят программы подготовки студентов.
22.01.2025, 12:34 14741
Институт профессиональных приемных семей появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения намерено утвердить положение о приемных профессиональных семьях в Казахстане.
Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля 2025 года.
В проекте документа дано определение приемной профессиональной семьи. Это форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.
Изменение формы приемной профессиональной семьи на другие формы устройства предусматривается при нахождении ребенка (детей) в семье от 6 месяцев до 1 года в случае невозможности их возврата в кровную семью, передачи на усыновление (удочерение), в приемную семью или на патронатное воспитание, под опеку (попечительство)", - говорится в положении.
Отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается.
В положении также подробно расписано, кто и на каких условиях может стать профессиональным приемным родителем, а также какие документы необходимо предоставить для усыновления/удочерения.
Ранее заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Юлия Овечкина разъяснила журналисту Kazakhstan Today законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья".
22.01.2025, 11:48 17681
Морозы до минус 40 градусов ожидаются в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов.
23-24 января ложбина северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны - здесь ожидается сильный снег. В остальных областях осадков не ожидается", - сообщает РГП "Казгидромет".
Синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток метель, гололед, туман, порывистый ветер и дальнейшее понижение температуры по всей стране.
- на севере республики ночью температура понизится до -20-30°C, в отдельных районах ожидается сильный мороз -35°C, днем -13-20°C;
- в центре и на востоке Казахстана похолодает до -20-35°C, в отдельных регионах ожидается сильный мороз -40°С;
- на юге столбики термометров покажут -15-25°C, в отдельных районах - ночью -28°C, днем -5-15°C.
В связи с резким похолоданием учащихся 0-9 классов в Астане перевели на дистанционку, сообщает столичное управление образования.
В связи с ухудшением погодных условий 22 января 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее МВД РК обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
22.01.2025, 11:09 23141
Дорога Кызылорда - Аральск станет платной для автобусов и грузовиков
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Кызылорда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога Кызылорда - Аральск с 26 января 2025 года станет платной для автобусов и грузового автотранспорта.
В пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол" уточнили, что платным станет участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Платная система начнет функционировать с 26 января 2025 года.
На сегодняшний день на участке Кызылорда - Аральск автодороги республиканского значения граница РФ (Самара) - Шымкент уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн, на сайте www.kaztoll.kz в разделе "Онлайн-трансляция", - сообщает ведомство.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.
Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже", - рассказали в пресс-службе.
Стоимость проезда в одном направлении (454 км):
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны: по предоплате - 2840 тенге, по постоплате - 3330 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: по предоплате - 8570 тенге, по постоплате - 10 100 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: по предоплате - 11 470 тенге, по постоплате - 13 470 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 14 290 тенге, по постоплате - 16 830 тенге.
Владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда-Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Собранные средства обеспечат самофинансирование дороги, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. Дорожные службы будут осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
22.01.2025, 10:59 26181
Генпрокуратура РК поставила окончательную точку по всем делам о пожаре в резервате "Семей орманы"
По факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательная точка по всем уголовным делам поставлена спецпрокурорами по факту пожара "Семей орманы". Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Генерального директора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения", - сообщили в Генпрокуратуре.
По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (часть 2 статьи 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.
Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. Генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по статья 371 часть 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по представлению Генеральной прокуратуры 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
Также в ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.
Ранее сообщалось, что десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров.
22.01.2025, 10:47 19096
Земельный участок в Алматы арендуют США
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента РК приняли в работу законопроект о предоставлении правительству США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы, передает корреспондент агентства.
Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в Алматы. Нормами соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка", - сообщила депутат Айгуль Куспан.
Соглашение было подписано в Нью-Йорке 27 сентября 2024 года.
Напомним, 20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США.
22.01.2025, 10:35 27416
Какие пособия получают многодетные семьи и матери в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге; пособия награжденным матерям - 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП или 63 030 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП или 78 798 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП или 94 565 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП или 29 097 тенге.
Напомним, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.
22.01.2025, 10:11 24916
В Казахстане началось строительство трех новых аэропортов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли, сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.
Реализация проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения", - отметили в ведомстве.
По информации министерства, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала. В городах Алматы, Шымкенте и Кызылорде качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов.
Новый терминал Международного аэропорта Алматы - пропускная способность объекта увеличена с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год. Отечественные авиакомпании Air Astana, SCAT, Qazaq Air, Fly Arystan выполняют регулярные полеты в 19 городов Казахстана. Международное авиасообщение выполняется в 26 стран мира по 50 маршрутам 30 иностранными авиакомпаниями", - сообщили в Минтранспорта.
Новый терминал аэропорта Шымкента - пропускной способностью с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. Количество международных авиамаршрутов увеличено до 10, рейсов до 24 в неделю. Открыты авиасообщения в Джидду, Медину (КСА), Доху (Катар), Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Тайланд).
Международный аэропорт "Коркыт Ата" в Кызылорде - пропускная способность повышена с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год. На сегодняшний день из Кызылорды выполняется 25 внутренних авиарейсов.
Реализуется проект с казахстанско-германской компанией SKYHANSA в специальной экономической зоне "Хоргос - Восточные Ворота" по строительству пассажирского терминала мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развития туристических и торгово-развлекательных услуг для населения с созданием более 300 постоянных рабочих мест", - отметили в министерстве.
Ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15%. В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний. Помимо пассажирских перевозок, растет и показатель объема грузовых авиаперевозок. В 2024 году увеличен объем грузовых перевозок - 28 тысяч тонн в год.
Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.
На сегодняшний день международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейс в неделю.
Уровень соответствия международным стандартам безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что является самым высоким показателем среди стран СНГ и сопоставимо с такими странами Европейского союза, как Дания и Польша", - отметили в Минтранспорта.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.01.2025, 09:05МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями 22.01.2025, 10:1124016В Казахстане началось строительство трех новых аэропортов 22.01.2025, 10:3521826Какие пособия получают многодетные семьи и матери в Казахстане 22.01.2025, 09:4020821Более 895 млрд тенге выплачено в 2024 году в виде пособий на рождение и уход за ребенком 22.01.2025, 10:5920716Генпрокуратура РК поставила окончательную точку по всем делам о пожаре в резервате "Семей орманы" 16.01.2025, 14:29249891В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 16.01.2025, 13:39244211Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 15.01.2025, 17:11238826Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32237826Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы 16.01.2025, 11:19219071В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний 26.12.2024, 13:09618996Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13609426Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24581306В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20549906Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22537561Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?