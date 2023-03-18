Более 20 нарушений зафиксировала Генпрокуратура во время предвыборной агитации

Больше всего штрафов выписано за агитацию в период ее запрещения

Фото: Генпрокуратура РК

Рассказать друзьям

Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время предвыборной агитации депутатов мажилиса зафиксировано 23 нарушения норм выборного законодательства, рассказал сегодня на брифинге замгенпрокурора Жандос Умиралиев.





По его словам, больше всего штрафов выписано за агитацию в период ее запрещения.





Таких фактов - 12. Из них в 6 случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан, не кандидаты", - рассказал Умиралиев.





В шести других случаях незаконную агитацию, а именно до окончания срока регистрации кандидатов, провели кандидаты в депутаты мажилиса. Их оштрафовали и отменили их регистрацию.





Еще один кандидат в Алматы бесплатно оказывал гражданам услуги такси. Его регистрация также была отменена.





Двух жителей Караганды оштрафовали на 15 МРП за срыв и порчу агитматериалов. Также в Астане и Алматы в соцсетях проводились незаконные опросы общественного мнения. По закону их вправе проводить только юридические лица, имеющие в этом 5-летний опыт и заранее уведомившие ЦИК.





Также оштрафованы 3 кандидата и один представитель СМИ за распространение анонимных агитационных материалов.





Если же говорить о внеочередных выборах депутатов в маслихаты, то здесь прокурорами установлено 11 нарушений.





Аналогичные нарушения зафиксированы по выборам депутатов в мажилис. Несколько граждан оштрафованы за порчу агитматериалов кандидатов в депутаты. Также в Алматы наказали председателя КСК, который запретил кандидату размещать агитматериалы в подъездах обслуживаемых домов.





В городе Атырау в местной газете были опубликованы агитационные материалы 2 кандидатов в депутаты областного маслихата. При этом издание не предоставило в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади.





В Генпрокуратуре обратились ко всем участникам избирательного процесса с просьбой строго соблюдать закон и не допускать нарушений.





Напомним, в феврале, перед началом предвыборной агитации, замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации.





Агитация стартовала 18 февраля и продлится до 18 марта.





18 марта - день тишины. Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.