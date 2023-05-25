Более 850 тысяч тенге бюджетных средств не вернуло предприятие в Кызылординской области

Деньги были выделены для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

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Кызылорда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области ТОО "Агропромышленный комбинат "Алтын камба" не вернуло более 850 тысяч тенге бюджетных средств, выделенных для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.





Нарушения выявил департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области во время проверки на объекте акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур".





По результатам проведенного аудита выявлено, что в период с 2019 года по 2021 год на бюджетные средства в сумме 852 579,9 тысячи тенге для регионального стабилизационного фонда были закуплены социально значимые продовольственные товары, которые в последующем были распределены по социальным магазинам", - говорится в сообщении.





Однако при заключении соглашения акционерное общество и партнер ТОО "Агропромышленный комбинат "Алтын камба" не заключили дополнительное соглашение к имеющемуся договору, а также не вернули бюджетные средства по итогу реализации продуктов питания, фруктов и овощей на сумму 852 579,9 тысячи тенге.





В настоящее время с ТОО "Агропромышленный комбинат "Алтын камба" взыскано 92 564,2 тысячи тенге. Также ведутся работы по возмещению остаточной суммы нарушения в сумме 760 015,7 тысячи тенге. Материалы аудиторского мероприятия переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", - сообщает ведомство.



