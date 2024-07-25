24.07.2024, 12:09 94166
Более 90 детей заболели менингитом с начала года в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские эпидемиологи предупреждают о рисках кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций и серозного менингита среди детей в летнее время.
Риски связаны с несоблюдением личной гигиены, приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах и не прошедшей термической обработки, употреблением питьевой воды негарантированного качества, немытых овощей и фруктов, купанием в водоемах", - сообщает Национальный центр общественного здравоохранения РК.
С начала года в республике зарегистрировано:
- 6099 случаев заболевания населения острыми кишечными инфекциями (4626 случаев среди детей до 14 лет);
- 894 случая заболеваний ротавирусным энтеритом (848 случаев среди детей);
- 409 случаев бактериальных пищевых отравлений (272 случая среди детей);
- 91 подтвержденный случай заболеваний серозным менингитом.
Больше всего случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Астане и Шымкенте.
Медики рекомендуют воздержаться от купания в не разрешенных для этих целей местах, употреблять кипяченую или бутилированную воду, обязательно мыть фрукты и овощи в проточной, чистой питьевой воде.
Они также напомнили о симптомах инфекционных заболеваний. Это высокая температура, слабость, потеря аппетита, боль в мышцах и суставах, головная боль, кашель и насморк.
Симптомы серозного менингита: повышение температуры тела (до 40 градусов), сильная и постоянная головная боль, боль в мышцах, возможны понос и рвота, боль в животе, общее беспокойство, ригидность затылочных мышц, в тяжелых случаях судороги, бред.
При проявлении симптомов заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - напомнили в Минздраве.
Ранее в ведомстве заявили о снижении заболеваемости корью в Казахстане, а также уточнили, что большинство случаев инфицирования корью и коклюшем в стране регистрируется за счет непривитых детей.
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25.07.2024, 18:10 4576
В Алматы 26 июля прозвучат сирены
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завтра, 26 июля, прозвучат сирены, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
В 10.00 запланировано проведение командно-штабного учения по оповещению населения Алматы при возникновении землетрясения", - проинформировали в пресс-службе.
В департаменте пояснили, что учения проводится для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от ЧС.
При проверке системы оповещения планируется кратковременное (...) Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
25.07.2024, 13:34 19351
Охрана и использование водных ресурсов: стали известны функции нового комитета МВРИ
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов утвердил положение о Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов РК, в котором перечислены его права, функции и обязанности.
Задача комитета - обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение стратегических, регулятивных, реализационных, контрольно-надзорных функций в сфере управления водными ресурсами", - говорится в документе.
В положении также перечислены функции комитета:
- осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах своей компетенции;
- участвует в разработке критерий безопасности водохозяйственных систем и сооружений, правила определения критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;
- разрабатывает методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения;
- участвует в разработке типовых правил общего водопользования;
- участвует в определении порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе;
- разрабатывает порядок согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах и т.д.
В ведении комитета находятся 8 республиканских бассейновых инспекций.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, о создании нового комитета на базе Министерства водных ресурсов стало известно 15 июля. Также в стране появился Университет водного хозяйства и ирригации.
Ранее сообщалось, что ведомство ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере, чтобы ликвидировать черный рынок воды.
Напомним, поручение готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации дал правительству президент Токаев 1 апреля на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Тогда глава государства жестко раскритиковал кабмин за провал работы по паводкам.
25.07.2024, 12:05 25541
В Алматы пробивку проспекта Абая закончат в ноябре
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ноябре планируется завершить пробивку проспекта Абая, сообщил в ходе встречи с жителями Наурызбайского района аким города Ерболат Досаев.
Для обеспечения транспортной связанностью Наурызбайского района с другими районами Алматы проводятся работы по пробивке магистральных улиц. В июне начаты работы по пробивке проспекта Абая от улицы Строительной до улицы Алтын орда, ее планируем завершить до конца ноября", - заявил глава города.
Он также сообщил, что по пробивке улиц Толе би и Жубанова продолжаются работы по выносу инженерных сетей и выкупу земельных участков.
По улице Толе би изъятию подлежат 270 земельных участков, 170 уже выкуплены, выкуп оставшихся участков планируем завершить до конца текущего года. По улице Жубанова изъятию подлежат 346 земельных участков, приняты постановления по 148 объектам, выкуп земельных участков запланирован до конца 2025 года. Хочу отметить, что строительство дорог ведется по мере завершения процедур по выкупу земельных участков", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы.
25.07.2024, 11:39 28796
Снизить в 3 раза предельные ставки по микрокредитам планируют в Казахстане
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК совместно с Национальным банком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам.
По микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1% до 0,3%. Одновременно предлагается установить предельный размер годовой эффективной ставки на уровне 179%. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в 3 раза", - сообщил глава департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев.
Кроме этого, в настоящее время размер годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым займам банков и микрофинансовых организаций составляет 56%. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось.
Разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56% до 46%, по залоговым кредитам с 40% до 35%. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56% до 46%", - пояснил глава департамента.
По его словам, высокие ставки позволяют кредитным организациям компенсировать возможные риски и выдавать кредиты более рисковым заемщикам. При этом обеспечивается высокая маржинальность бизнеса, что усиливает заинтересованность банков и микрофинансовых организаций в развитии потребительского кредитования.
В перспективе это может снизить устойчивость бизнес-модели кредитных организаций, которые не в полной мере оценивают возможные негативные последствия. Для заемщика высокая ставка приводит к более быстрому росту задолженности и увеличению риска просрочек по кредиту. Наибольшие риски в этом плане наблюдаются в секторе онлайн-микрокредитования или так называемых займов до зарплаты, где законодательно была предусмотрена возможность выдачи микрокредитов до 50 МРП на срок до 45 дней без соблюдения ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ). В результате на 1 июня этого года количество заемщиков в сегменте онлайн-микрокредитования достигло 1,1 млн человек, из которых 248 тысяч человек имеют проблемные займы", - рассказал Салимбаев.
Он напомнил, что прежде для краткосрочных микрокредитов не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения.
По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2600%", - пояснил представитель АРРФР.
При расчете предельных ставок по кредитам был проведен детальный анализ с учетом 4 рыночных факторов, влияющих на ставку по кредитам. Это стоимость фондирования, операционные расходы, уровень кредитных рисков, а также процентная маржа кредитных организаций. Кроме этого, проанализировано влияние новых ставок на бизнес-модель, возможные потери и убытки, устойчивость банков и микрофинансовых организаций.
В департаменте считают, что предлагаемые предельные размеры годовых эффективных ставок вознаграждения отражают текущие рыночные факторы и стоимость денег в экономике.
Снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения, то есть все новые займы, которые оформят казахстанцы, будут по более низкой ставке и, соответственно, стоимость обслуживания данных кредитов будет ниже, как и долговая нагрузка", - добавил Салимбаев.
Он также напомнил, что по закону финансовые организации при рекламе кредитных продуктов и до заключения договора займа должны раскрывать потребителю значения годовых эффективных ставок вознаграждения.
Это позволяет потребителям понимать реальную стоимость займов, а также сопоставлять финансовые продукты различных кредитных организаций для выбора наиболее оптимальных условий", - резюмировал глава департамента.
Ранее сообщалось, что в Казахстане закредитованность населения выросла в три раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
25.07.2024, 11:10 27741
В Астане 55 земельных участков вернули государству
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 55 земельных участков прокуратура вернула государству, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Проведен анализ исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд (...) ТОО, получив компенсацию, на протяжении 2 лет не исполняло решение суда по передаче государству 50 земельных участков для благоустройства города", - проинформировали в пресс-службе.
Также другое физлицо, получив компенсацию, в течение года не исполняло решение суда по передаче государству земельного участка для строительства школы с обучением 4 тысяч детей.
Вышеуказанные судебные акты по акту прокурорского надзора приведены в исполнение путем передачи земельных участков государству", - добавили в прокуратуре.
Ранее принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству.
25.07.2024, 09:22 37206
АФМ завершило расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" окончено Агентством по финансовому мониторингу, сообщили в АФМ.
Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшего тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока Поставщика на поставленное оборудование, необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация не подлежит разглашению.
24.07.2024, 21:27 89876
В "СК-Фармации" прокомментировали итоги проверки Антикора
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В I квартале 2024 года Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции провело внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация", сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация".
Единый дистрибьютор сообщил, что проведенный внешний анализ являлся совместным мероприятием Агентства по противодействию коррупции и ТОО "СК-Фармация", в ходе которого выработаны рекомендации по улучшению антикоррупционных мер. Анализ охватил деятельность единого дистрибьютора за 2020-2023 годы. В ходе проверки обнаружены коррупционные риски, затрагивающие лекарственное обеспечение и развитие фармацевтической отрасли.
По результатам анализа была разработана дорожная карта, направленная на решение выявленных недостатков.
В частности, разрабатывается ряд предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты для предотвращения картельных соглашений среди поставщиков лекарственных средств и медицинской техники.
Кроме того, при отсутствии шагов на аукционе единым дистрибьютором направлялись обращения в правоохранительные и антимонопольные органы для проверки возможных антиконкурентных действий.
В целях увеличения прямых договоров с производителями единый дистрибьютор пересматривает механизмы закупа на улучшение этого процесса, это в свою очередь поспособствует снижению цен на лекарственные средства из-за отсутствия посредников.
Единый дистрибьютор при закупе отечественной продукции осуществляет проверку на наличие сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения СТ-KZ и индустриального сертификата.
С целью повышения уровня локализации отечественного фармацевтического производства единым дистрибьютором направлен ряд предложений в соответствующий уполномоченный орган по увеличению и росту доли казахстанского содержания.
Для исключения коррупционных рисков, связанных с трудоустройством, единым дистрибьютором создан кадровый комитет, который будет коллегиально принимать решения по вопросам планирования внутренних кадровых назначений, повышения размера заработной платы работников, выплаты единовременной премии за достижения в работе и другим вопросам кадровой политики.
Кроме того, по результатам проверки в отношении руководителя службы управления персоналом ТОО "СК-Фармация" применено дисциплинарное взыскание.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, сможет ли министерство отказаться от "СК-Фармации" в связи со скандалами выявленными коррупционными рисками, передает корреспондент агентства.
24.07.2024, 19:51 95006
Стало известно, планирует ли Токаев посетить церемонию открытия Олимпийских игр
Рабочий график не предусматривает участия президента в церемонии
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стало известно, планирует ли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
10 июля Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.
На главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
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