Более 90 детей заболели менингитом с начала года в Казахстане

Также в республике с начала года зарегистрировано более 4,6 тысячи случаев заболевания детей острыми кишечными инфекциями

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские эпидемиологи предупреждают о рисках кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций и серозного менингита среди детей в летнее время.





Риски связаны с несоблюдением личной гигиены, приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах и не прошедшей термической обработки, употреблением питьевой воды негарантированного качества, немытых овощей и фруктов, купанием в водоемах", - сообщает Национальный центр общественного здравоохранения РК.



С начала года в республике зарегистрировано:





6099 случаев заболевания населения острыми кишечными инфекциями (4626 случаев среди детей до 14 лет);

894 случая заболеваний ротавирусным энтеритом (848 случаев среди детей);

409 случаев бактериальных пищевых отравлений (272 случая среди детей);

91 подтвержденный случай заболеваний серозным менингитом.





Больше всего случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Астане и Шымкенте.





Медики рекомендуют воздержаться от купания в не разрешенных для этих целей местах, употреблять кипяченую или бутилированную воду, обязательно мыть фрукты и овощи в проточной, чистой питьевой воде.





Они также напомнили о симптомах инфекционных заболеваний. Это высокая температура, слабость, потеря аппетита, боль в мышцах и суставах, головная боль, кашель и насморк.





Симптомы серозного менингита: повышение температуры тела (до 40 градусов), сильная и постоянная головная боль, боль в мышцах, возможны понос и рвота, боль в животе, общее беспокойство, ригидность затылочных мышц, в тяжелых случаях судороги, бред.





При проявлении симптомов заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - напомнили в Минздраве.



