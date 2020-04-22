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Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения РК

21.04.2020, 19:17 62209
Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения РК
Фото: https://www.zakon.kz/
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане сменился вице-министр здравоохранения, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства Республики Казахстан Надыров Камалжан Талгатович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Также постановлением правительства РК Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность вице-министра здравоохранения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Напомним, Камалжан Надыров ранее работал руководителем управления здравоохранения Астаны и руководителем управления общественного здравоохранения Астаны. С марта 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра здравоохранения РК.
 
Людмила Бюрабекова ранее работала председателем Комитета фармации Министерства здравоохранения РК. С мая 2019 года была председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
 

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