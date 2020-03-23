Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - Даурен Абаев будет озвучивать всю информацию о COVID-19 с 23 марта, передает Kazakhstan Today.

По поручению президента пересмотрен формат предоставления информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашей стране. С завтрашнего дня все оперативные данные по внутренней ситуации и комментарии по теме будет давать министр информации и общественного развития Даурен Абаев", - сообщили в пресс-службе МИОР.

Отмечается, что ежедневно в формате онлайн-брифингов он будет рассказывать о текущем положении дел и отвечать на ваши вопросы.

Для этого мы просим вас заранее направлять все волнующие вопросы на электронный адрес: pressa.mic@gmail.com. Просим по возможности отправить свои вопросы до 17.00 для того, чтобы мы успели их обработать, запросить и получить необходимые сведения у других структур", - говорится в сообщении.

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