Деньги недропользователей на научные исследования будет распределять государство

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В Казахстане к 2024 году планируют полностью централизовать обязательные затраты недропользователей на НИОКР, которые будут поступать напрямую в республиканский бюджет. По предварительным расчетам, это позволит увеличить ежегодное финансирование казахстанской науки на 25%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно "Кодексу о недрах и недропользовании" недропользователи в Казахстане обязаны выделять на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1% от собственных затрат на добычу. Сегодня компании могут самостоятельно выбирать для финансирования аккредитованные научные институты или автономные организации образования, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Также недропользователи имеют право отчислять средства НИОКР в АКФ Tech Garden (структура МЦРИАП), а также направлять эти деньги на развитие цифровизации.

К примеру, так финансировались научные исследования по 74 приоритетным отраслевым направлениям в области геолого-физических методов исследования, промыслового оборудования, регулирования динамики и подготовки флюидов, управления разработкой месторождения и скважины, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, оцифровки месторождений.

Во исполнение поручения президента правительство планирует централизовать обязательные расходы добывающих компаний на развитие научно-инновационной деятельности. Поправки планирует внести в закон "О науке", а также в "Кодекс о недрах и недропользовании" и другие. В настоящее время в правительстве создана соответствующая межведомственная комиссия с участием НПП "Атамекен".

Согласно проекту Дорожной карты предусматривается поэтапный переход (в 2022 году - 50%, в 2023 году - 75%, в 2024 году - 100%) к централизации отчислений недропользователей на НИОКР через республиканский бюджет путем создания отдельной бюджетной программы. Таким образом, государство будет самостоятельно распределять полученное финансирование на научную деятельность в Казахстане.

Проекты, претендующие на средства добывающих компаний, будут проходить государственную научно-техническую экспертизу. При этом, поддержку получат направления, которые соответствуют общенациональным научным приоритетам, утверждаемым Высшей научно-технической комиссией при правительстве.

Предполагается, что внедрение нового механизма позволит увеличить ежегодное финансирование науки на 25%, повысит прозрачность отчислений недропользователей на развитие научной деятельности, поставит на государственный учет проекты НИОКР и обеспечит их постоянный мониторинг. В результате на средства недропользователей планируется создание 15 научных лабораторий коллективного пользования и 10 научно-исследовательских центров на базе отечественных вузов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства