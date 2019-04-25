Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Нур-Султана возглавил Ержан Саденов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции города Нур-Султана назначен полковник полиции Саденов Ержан Сапарбекович. Нового начальника департамента полиции представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев с акимом города Бахытом Султановым", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с июля 1993 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера, Усть-Каменогорска, управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Восточно-Казахстанской области, первым заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области, начальником оперативного департамента МВД, начальником департамента полиции на транспорте.

С июня 2016 года Саденов занимал должность начальника департамента полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

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