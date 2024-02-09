08.02.2024, 19:40 40861
Депутат Даулет Мукаев заявил, что в Казахстане нет сфер, где не было бы коррупции
Люди боятся обращаться в Антикор, даже имея доказательства
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат нижней палаты Даулет Мукаев во время заседания в мажилисе по противодействию коррупции заявил, что коррупция присутствует в Казахстане во всех сферах. По его словам, в Казахстане нет сфер, где не было бы коррупции.
Везде она присутствует: буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы устройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие вопросы - это обучение, семья, трудоустройство", - сказал Даулет Мукаев.
По его словам, к мажилисменам поступает много писем от граждан из Кызылординской области, из других регионов.
Например, чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем, просят до полутора миллиона, когда я получаю такие письма, я их направляю, чтобы они обращались в Антикор, даю контактные данные", - сказал Мукаев.
При этом, по словам депутата, люди боятся обращаться в Антикор, даже имея доказательства.
Я спрашиваю, есть ли доказательства, видео, фото - да, есть, но они все равно боятся, что это будет иметь негативные последствия для них, для тех, кто сообщает о коррупции. Мы должны четко понимать, что мы должны быть активными в этом вопросе и проработать эффективный алгоритм", - сказал Даулет Мукаев.
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09.02.2024, 15:18 5886
В Казахстане утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
Планируется уменьшить непродуктивные потери при транспортировке воды, развить систему гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 5 февраля утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, передает корреспондент агентства.
Как говорится в документе, водные ресурсы Казахстана ограничены по сравнению с другими государствами. По объемам пресной воды из возобновляемых источников на душу населения Казахстан превосходит некоторые аграрные и промышленные страны, например Индию и Китайскую Народную Республику, хотя и уступает таким странам, как Российская Федерация, Бразилия и Канада.
По состоянию на 1 марта 2023 года среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубического километра по сравнению с 1960 годом.
Сокращение стока местных рек произошло во всех бассейнах, кроме Балхаш-Алакольского и Тобыл-Торгайского. Ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается. Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны). Наименее обеспечен Центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн). Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны)", - отметили разработчики документа.
Отмечается, что основными факторами нерационального использования водных ресурсов в стране являются:
- применение устаревших водоемких производственных технологий (способов орошения);
- высокий уровень потерь воды при транспортировке по земляным каналам;
- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета воды;
- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.
В результате реализации концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечено в тексте концепции.
По мнению экспертов, внедрение водосберегающих технологий орошения позволит сэкономить 20-30% оросительной воды, что позволит ввести дополнительные площади орошения, а также увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2,0-2,5 раза. Увеличение объема использования очищенных сточных вод позволит снизить антропогенную нагрузку на водные объекты. За счет рационального использования имеющихся водных ресурсов, в том числе активного внедрения водосберегающих технологий орошения, будут созданы предпосылки для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей.
С полным текстом концепции можно ознакомиться здесь.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства отметил, что Министерство водных ресурсов и ирригации, специально созданное для решения проблем с водой, не приносит ожидаемых результатов. Он поручил правительству активно внедрять водосберегающие технологии.
Как сообщалось ранее, в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды.
09.02.2024, 11:26 14486
Жазыкбаев назначен замминистра обороны Казахстана
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, Жазыкбаев окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, Национальный университет обороны и военную академию Генерального штаба ВС РФ.
В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба - первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".
Ранее Жаксылыков указом президента был переназначен министром обороны РК.
09.02.2024, 09:17 19251
Токаев назначил секретаря Высшего судебного совета РК
4 января 2024 года Анвар Сабиров был освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил секретаря Высшего судебного совета РК, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Муратбеков Даурен Булатович назначен секретарем Высшего судебного совета Республики Казахстан - руководителем аппарата", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее эту должность занимал Анвар Сабиров.
09.02.2024, 09:01 19941
Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Аскар Жакенов родился в 1975 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".
В разные годы занимал различные должности в Министерстве юстиции РК.
В 2019-2023 годы был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата правительства РК.
В 2023-2024 годы - заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК.
09.02.2024, 08:38 21106
В Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности после трагедии в микрорайоне Тау-Самал. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.
К сожалению, трагедия в Тау-Самал еще раз доказала необходимость дальнейшего усиления контроля за строительством в предгорной местности. Акиматом города были инициированы соответствующие изменения в законодательство. Правительством они поддержаны, и надеемся в этом году соответствующие дополнительные изменения по усилению градостроительного контроля, обеспечению сейсмобезопасности и селезащиты будут приняты", - сказал Досаев.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал на улице Олимпийская сошла оплывина, в результате чего погибли четыре человека.
Досаев сообщил, что акиматом будет оказана вся необходимая помощь по организации погребения и проведению поминальных мероприятий. Также будет оказана помощь старшему сыну этой семьи, который учится за рубежом. Ему будет оказана финансовая поддержка с его обучением, а также содействие в решении финансовых обязательств его родителей.
Расследование причин произошедшей трагедии находится на моем особом контроле. Вопрос застроек на крутых горных склонах волнует всех алматинцев и жителей Медеуского района не первый год", - отметил аким.
По его словам, в Алматы также проводится дополнительная геология склонов, поскольку вокруг города основной тип почвы - это суглинки.
На определенном типе почвы вообще нельзя строить, к тому же в городе ведется активная хозяйственная деятельность, на некоторых участках отсутствуют единые канализационные сети, поэтому мы всеми этими вопросами занимаемся", - добавил аким.
Он сообщил, что с момента принятия в нормы о запрете строительства на горных склонах с крутизной более 15 градусов (с июня 2022 года) из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, четыре иска находятся на рассмотрении. По оставшимся девяти - либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся новые иски в суд.
Мы намерены активно продолжать начатую работу", - заверил аким.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
Ранее президент Казахстана поручил правительству навести порядок в строительной отрасли.
08.02.2024, 10:34 66256
Абулхаир Тамабек освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства
Он занимал должность вице-министра с апреля 2022 года
Фото: gov.kz
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Абылхаир Тамабек освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба правительства.
Напомним, Абылхаир Тамабек был назначен вице-министром сельского хозяйства в апреле 2022 года
Абулхаир Тамабек родился в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при президенте РК.
Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании. Работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, занимал пост руководителя управления - главного госинспектора управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.
08.02.2024, 09:26 70871
Дело Сатыбалдыулы: Антикор вернул еще 44,6 млрд тенге
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционной службой на днях дополнительно обеспечен возврат активов на сумму 44,6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству", - отметили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что за два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге.
07.02.2024, 21:12 114066
Назначен вице-министр культуры и информации РК
Должность получил Ербол Аликулов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ербол Аликулов трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда имени Момышулы.
С 1998 по 2002 годы работал в частной компании. Занимал различные должности в акимате Алматы, был государственным инспектором администрации президента РК.
С октября 2023 года по настоящее время - руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?