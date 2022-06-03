До 2025 планируется создать новые рабочие места для 2 млн казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел встречу на площадке Astana Hub с членами Совета по молодежной политике при президенте РК, Президентского молодежного кадрового резерва, представителями молодежных организаций, молодыми предпринимателями, учеными и активистами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На встрече участники обсудили вопросы реализации молодежной политики, государственных мер по поддержке молодежи, а также задачи предстоящего референдума по поправкам в Конституцию РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ералы Тугжанов отметил, что правительство ведет активную работу для поддержки молодежи. Например, до 2025 года планируется сделать среднее специальное профессиональное образование бесплатным. В стране открывают свои филиалы лучшие международные университеты, куда выделяются десятки тысяч грантов. Также поддержку окажут и молодым ученым. Правительством поставлена задача увеличить число молодых ученых до 50%.
Заместитель премьер-министра РК подчеркнул, что решаются вопросы занятости. На коммерческие идеи выделяется 10 тысяч грантов, сумма которых увеличилось до 1,2 млн тенге. До 2025 планируется открыть новые рабочие места для 2 млн казахстанцев.
Одной из основных проблем молодежи является жилищное обеспечение. Нами предусмотрено введение 25% квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году. Во всех регионах планируется запустить программу льготной ипотеки от "Отбасы банка", которая уже реализуется в трех регионах", - поделился Ералы Тугжанов.
Также зампремьера рассказал о предстоящем решении задач, поставленных главой государства.
Поставлены амбициозные цели перезапуска политической системы, которые всесторонне повлияют на жизнь общества и страны", - отметил вице-премьер.