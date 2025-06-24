Доля теневой экономики в ВВП Казахстана снизилась до 16% - Токаев
Преступность в общественных местах страны сократилась на 80%
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов заявил, что с 2019 года доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте снизилась с 23 до 16%, сообщает пресс-служба главы государства.
В Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16%. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей. По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу", - заявил глава государства.
Также по его словам, с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза.
В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств - на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее - преступность в общественных местах сократилась на 80%", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что следующая важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.
Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги.Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%. В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку", - сообщил президент.
Лидер Казахстана заявил, что в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.
Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения. Однако работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны. Самая опасная тенденция, волнующая все общество, - распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать", - добавил глава государства.