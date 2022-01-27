Досмотр ужесточат на вокзалах и в аэропортах Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило список объектов, на которых будет проводиться досмотр, список лиц, которых не коснутся проверки, а также перечень предметов, запрещенных к проносу на объекты транспортной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В список вошли все железнодорожные вокзалы и аэропорты Казахстана.

На объекты транспортной инфраструктуры запрещено вносить: все виды огнестрельного оружия и боеприпасы к нему; колющее и режущее оружие; взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы, их содержащие; радиоактивные вещества; наркотические вещества; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; воспламеняющиеся твердые вещества; ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару; инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их; едкие и коррозирующие вещества.

Приказом также утвержден перечень лиц, в отношении которых не производится досмотр. В том числе:

1. Президент

2. Премьер-министр

3. Председатель сената парламента

4. Председатель мажилиса

5. Госсекретарь

6. Руководитель администрации президента

7. Председатель Конституционного совета

8. Председатель Верховного суда

9. Председатель Нацбанка

10. Заместитель премьер-министра

11. Помощник президента - секретарь Совета безопасности

12. Генеральный прокурор

13. Председатель комитета национальной безопасности

14. Управляющий делами президента

15. Начальник службы госохраны