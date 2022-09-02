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Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане

01.09.2022, 12:04 16536
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На совместном заседании палат парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.

 
Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он.

 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
 

Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества", - высказался он.

 
Таким образом, после президентских и депутатских выборов будет сформировано правительство.
 

В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", - подытожил глава государства.

 

новости по теме

Назначен вице-министр финансов РК

01.09.2022, 21:15 8946
Назначен вице-министр финансов РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства РК Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Даурен Темирбеков родился в 1986 году в Семее. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).
 
Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.
 
С 2008 по 2009 годы занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации МФ РК.
 
С 2009 по 2011 годы - эксперт; главный эксперт управления методологии управления государственными активами Министерстве финансов РК.
 
С 2011 по 2015 годы занимал руководящие должности в структуре Министерстве финансов РК.
 
С 2015 по 2017 годы - заместитель директора департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.
 
С 2017 по 2018 годы - заместитель директора департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.
 
С июня 2018 года по настоящее время являлся директором департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.
 

Президенты РК и РФ обсудили вопросы дальнейшего развития отношений

01.09.2022, 20:18 9971
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств "Центральная Азия - Россия", которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.
 
Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
 

Президент провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

01.09.2022, 19:35 10911
Президент провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в послании, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.
 
Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса. 
 
Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.
 
Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением. 
 
Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем послании народу Казахстана.
 

Чеботарев: Токаев пойдет на выборы как самостоятельная фигура

01.09.2022, 18:49 11911
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев отметил, что осенний политсезон - 2022 начался с сенсации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Свое послание народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" президент страны Касым-Жомарт Токаев завершил анонсом:
 
1) проведение досрочных президентских и парламентских выборов до конца года и в первой половине 2023 года соответственно;
 
2) новое изменение Конституции РК с увеличением срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет, но без права переизбрания. 
 

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк утверждал о том, что "политика есть искусство возможного". А премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, сменивший легендарного Черчилля, добавил следующее: "Политика - это искусство принимать важные решения при недостаточной информации и нехватке времени". Похоже, что президент Казахстана руководствуется сейчас этими крылатыми фразами", - пишет Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале

 
Эксперт отметил, что, во-первых, в январе этого года Токаев фактически оказался "между двух огней": гражданами, протестующими в беспрецедентно массовом количестве во всех регионах против проявлений социального неравенства и несправедливости, с одной стороны, и представителей правящей элиты, стремившихся использовать данную ситуацию в целях смены руководства республики, с другой стороны. Несмотря на последующую стабилизацию обстановки и проведение серьезной конституционной реформы, риски новой вероятной дестабилизации сохраняются. Оппозиция периодически призывает власть к ответственности за людей, пострадавших во время и после январских событий. А недовольные элитарии, особенно тесно связанные с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, вполне могут попытаться взять политический реванш, располагая необходимыми для этого финансовыми, информационными и иными ресурсами. 
 

Во-вторых, далеко не все чиновники, депутаты парламента и маслихатов, судьи и силовики вдохновились призывом главы государства строить Новый Казахстан. Одни в силу консерватизма мышления и нежелания чего-либо менять в своей жизнедеятельности и стране в целом. Другие - из-за опасения потерять "хлебное" место, особенно держащееся на разных коррупционных схемах. Третьи - в силу непрофессионализма и непонимания, что и как надо делать для реализации замыслов главы государства. В связи с этим достаточно узок круг людей, на кого Токаев может опереться. Не случайно, что термин "саботаж" довольно часто присутствует в его выступлениях", - пишет эксперт.

 
В-третьих, сложная и непредсказуемая ситуация в сфере мировой политики и экономики на региональном и глобальном уровнях. Несмотря на проводимую многовекторную внешнюю политику и стремление держать нейтралитет в разного рода международных конфликтах, Казахстан в силу ряда объективных факторов ощущает на себе критические последствия "войны санкций" между Россией и Западом. Потенциальные риски для страны и всей Центральной Азии также несут в себе растущее напряжение в отношениях между Китаем и США и неоднозначная обстановка в Афганистане после возвращения к власти талибов.
 

В-четвертых, Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева проходит довольно неоднозначный этап своего развития, в котором сочетаются элементы эволюционности, реформирования и антикризисного реагирования. По большому счету в качестве полноправного главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Токаев стал действовать только в этом году с упразднением "дуумвирата" в системе государственной власти. В 2019-2021 гг. его возможности по решению многих вопросов были ограничены. Кроме того, возник глобальный "черный лебедь" в лице пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое же переизбрание на новый срок является для него возможностью наверстать упущенное и сделать много чего нового для страны", - пишет Чеботарев.

 
По словам эксперта, Касым-Жомарт Токаев вполне отдает себе отчет в том, что его решения способны вызвать определенную критику среди протестно настроенной части казахстанцев, а также международных структур типа Евросоюза и ОБСЕ. Однако многие оппоненты часто критиковали его раньше за слабость, нерешительность, непоследовательность и т.п. Так что своими текущими действиями он соответствующие выпады и оценки фактически опровергает. К тому же президент пойдет на новые выборы уже не в качестве преемника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как политически самостоятельная фигура. Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего мажилиса парламента как нелегитимно сформированного в 2021 году. 
 

Наконец, глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного 5 июня т.г. республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами политико-правового и социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сегодняшних сенсационных заявлений Касым-Жомарта Токаева есть. Чем же ответят на них действующие и потенциальные оппоненты, в следующих публикациях", - пишет эксперт.


Напомним, на совместном заседании палат парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.
 

Пресс-секретарь Токаева рассказал, сколько денег могут получить казахстанские дети из Нацфонда к 18-летию

01.09.2022, 17:16 14531
Пресс-секретарь Токаева рассказал, сколько денег могут получить казахстанские дети из Нацфонда к 18-летию
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал на своей странице в Facebook, сколько денег смогут получить казахстанские дети из доходов Нацфонда к своему 18-летию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", - написал Желдибай. 

 
Напомним, сегодня в своем послании народу Казахстана президент озвучил новую инициативу - отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.
 

По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент. 

 

 

Партия AMANAT обеспечит общественный контроль хода реализации Послания

01.09.2022, 16:46 15656
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом по обсуждению Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", передает KAZAKYSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие депутаты парламента, общественные деятели, сотрудники центрального аппарата. Посредством видео-конференц-связи были подключены все региональные филиалы партии.
 
Ерлан Кошанов акцентировал внимание присутствующих на том, что нынешнее Послание - это еще один большой шаг на пути построения Нового справедливого Казахстана. 
 

В Послании, как и всегда, президентом даны конкретные ответы на самые актуальные запросы казахстанцев. Это продолжение начатых политических преобразований. Что еще раз показывает, что слова президента никогда не расходятся с делом. Впервые обнародован график будущих избирательных кампаний. Глава государства инициировал сокращение мандата президента и установление одного срока продолжительностью на 7 лет. Все это говорит о последовательности курса реформ и его нацеленности на укрепление демократии в стране", - заявил он.

 
Кроме того, председатель партии отметил, что, несмотря на текущие вызовы, президент усиливает государственную социальную политику: выделяются большие средства на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежи и сельского хозяйства, индексируются все соцвыплаты, пересматриваются пенсии, запускается проект "Нацфонд - детям".
 

Партия AMANAT, как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы главы государства. Все предлагаемые президентом в Послании реформы - это прогрессивные и своевременные меры, которые дают новый импульс развитию страны в новых условиях", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

 
В ходе мероприятия также выступил член бюро политического совета партии, генеральный директор республиканской газеты Egemen Qazaqstan Дархан Кыдырали. По его словам, Послание определяет дальнейшее направление развития страны. 
 

В своем Послании глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Это нехватка водных ресурсов, ремонт дорог, развитие медицины на селе, возврат неиспользуемых земель и много другое. Поэтому мы всецело поддерживаем курс президента", - подчеркнул Дархан Кыдырали. 

 
В свою очередь исполнительный секретарь Алматинского городского филиала AMANAT Меиржан Отыншиев отметил, что Алматы - это город молодежи и студентов. 
 

В этом контексте Послание, в котором озвучены конкретные меры по трудоустройству 100 тысяч молодых людей, льготному кредитованию молодых предпринимателей, решению проблем студенческих общежитий, говорит о том, что вопросы будущих поколений - в фокусе внимания президента", - сказал Меиржан Отыншиев.

 
Исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова выразила мнение, что общими усилиями общества, госаппарата и партии AMANAT все задачи будут реализованы. 
 

Сегодня в нашей работе приоритетами должны быть именно общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей. Благодаря этому мы можем реализовать всё задуманное", - отметила она. 

 
По итогам совещания председатель AMANAT Ерлан Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по продвижению Послания среди широких слоев населения и мобилизации всех партийных ресурсов на реализацию озвученных в нем реформ главы государства. 
 

Прекращены полномочия депутата Андрея Линника

01.09.2022, 16:13 17281
Прекращены полномочия депутата Андрея Линника
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На пленарном заседании мажилиса депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мажилисмена Андрея Линника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Депутат мажилиса парламента Андрей Григорьевич Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. В связи с этим Центральная избирательная комиссия Казахстана в соответствии со статьей 52 Конституции РК и пунктом 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте и статусе его депутатов" вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата", - сообщил член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов. 

 
За досрочное прекращение депутатских полномочий Линника проголосовали единогласно все 99 депутатов. 
 
Андрей Линник родился в 1974 году в селе Ново-Воскресеновка Меркенского района Жамбылской области.
 
В 2001 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Налоговое право, налоговое расследование"; в 2009 году - Международную академию бизнеса по специальности "Менеджмент" (степень MBA);
 
в 2020 году - УО "Алматы Менеджмент Университет" (ALMAU) по специальности "Деловое администрирование" (степень DBA).
 
Трудовая деятельность:
 
  • 1993-2003 годы - индивидуальный предприниматель;
  • 2004-2009 годы - заместитель председателя СПК "Алмалыбак", Алматы;
  • 2009-2012 годы- заместитель директора ТОО "Газпром нефть - Казахстан", Алматы;
  • 2012-2014 годы - заместитель генерального директора ТОО "Форпост - инвестиции и развитие", Астана;
  • 2014-2018 годы - генеральный директор ТОО "Форпост - инвестиции и развитие", Астана;
  • 2018-2021 годы - генеральный директор ТОО "ASPARA MUNAY", Алматы;
  • с января 2021 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва;
  • член фракции демократической партии Казахстана "Ак жол";
  • С 19 марта 2021 года избран президентом Республиканского общественного объединения "Национальная федерация конькобежцев". 
 

Токаев: мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия

01.09.2022, 14:23 20771
Токаев: мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поручил ужесточить наказание за призывы к массовым беспорядкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованиями необходимости ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. Их доводы вполне резонные, поэтому поручаю уполномоченным органам проработать этот вопрос и принять конкретные меры. Мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что "люди, которые совершают подобные деструктивные действия и призывают к нарушению закона, не смогут избежать сурового наказания".
 

Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: "Политическому плюрализму мы говорим да, экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное нет". Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова и плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества, попытка расшатывания устоев государства", - подчеркнул президент.

 
Он добавил, что сегодня нам как никогда нужно единство.
 
Ранее сообщалось, что Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий.
 

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