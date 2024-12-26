Драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили: какие активы вернули Казахстану

Правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи

Фото: МЧС

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Об этом - В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Об этом сообщили в Минтранспорта.





Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - говорится в сообщении.





В Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджанской Республики, а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).





Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана", - отметили в министерстве.





В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).





В составе правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в Актау находятся министр транспорта РК Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП "Казаэронавигация" Нуржан Ахметов.





Ранее сообщалось, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Актау. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.



