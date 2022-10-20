Два новых населенных пункта построят на границе с Россией

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Атырау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области, на границе с Россией, появятся два новых населенных пункта. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры уже завершено, сообщили в пресс-службе районного акимата.
Проект рассчитан на 468 земельных участков. Физическим лицам, состоящим в очереди, будет предоставлено по одному гектару земли для строительства жилья", - говорится в информации.
В настоящее время по программе "Нұрлы жер" к участкам подведены вода, свет, газ и дороги. Они полностью готовы к эксплуатации. Стоимость проекта - 1 миллиард 550 миллионов 645 тысяч тенге.
В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. На сегодняшний день в рамках закона жителям поочередно начали выдавать землю. До настоящего времени 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки земли. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям. Таким образом, эта работа будет выполнена поэтапно", - рассказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.
По его словам, в ближайшее время в число новых населенных пунктов района войдут микросела Болашақ и Шипажай.